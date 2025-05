Nagyon eldurvult David Beckham 50. szülinapi bulija: a vendégek nem bírtak magukkal — VIDEÓ

Victoria Beckham férje újabb mérföldkőhöz érkezett, legalábbis ami a korát illeti. David Beckham ma ünnepli 50. születésnapját, de Victoriával már korábban elkezdték a ráhangolódást. Szmokingos-estélyis partit rendeztek, amelyen több videó is készült. Az egyiken énekesnőből lett divattervező és az ex-futballsztár a kedvenc számukra, Kenny Rogers és Dolly Parton Islands In The Stream című dalára táncolnak együtt.

50 éves lett David Beckham — a futballsztár nagy bulikkal ünnepli a születésnapját

Forrás: AFP

David Beckham előszületésnapja enyhé szólva vidámra sikerült

Kenny Rogers és Dolly Parton dala a sztárpár mottójává vált, hiszen a Netflix dokumentumfilmjük zárójelenetében is együtt táncoltak rá.

A videóhoz Victoria Beckham azt írta: „Boldog születésnapot @davidbeckham... a mindenem ❤️ A legjobb barátom, lelki társam és táncpartnerem egy életre. Ahogy a dal is mondja. Egyként kezdtük és végezzük, Örökké szerelmesek leszünk, Együtt lovagolhatunk, ah ha szeretlek xxxxxxxxxxxx”.

A futball-legenda és családja egy elegáns estnek induló partin hozta ki a maximumot az ünneplésből. A vendégeknek, akik szmokingba és estélyibe öltöztek, pazar koktélokkal kedveskedtek nekik. Ám a buli idővel kissé elvadult, és a vendégek késő este szmokingban úsztak a tóban.

David május 2-án, pénteken pazar vacsorával ünnepli meg az 50. születésnapját a három Michelin-csillagos londoni Core étteremben. A hírek szerint Brooklyn és Nicola is szerepel a vendéglistán — korábban a nem éppen felhőtlen anyós-meny viszály miatt egyikük sem kívánt boldog 51. születésnapot Victoriának —, David és Victoria másik három gyermeke, Romeo, Cruz és Harper, valamint olyan hírességek mellett, mint Tom Cruise és David volt csapattársai.