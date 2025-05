Fény derült Erzsébet királynő esküvőjének legféltettebb titkaira: többször majdnem kudarcba fulladt az esemény

Erzsébet királynő esküvői cipője

Forrás: Northfoto

Az esküvő napjának kihívásai

Az esküvő napján több kisebb baleset is történt. A tiara eltörése mellett a menyasszony elfelejtette magával vinni a gyöngy nyakláncot, amelyet a St. James-palotában hagyott, a magántitkára sietve hozta el neki, még a forgalmi dugó ellenére is. A menyasszonyi csokor is majdnem elveszett, de végül egy hűtőszekrényben találták meg, ahová egy figyelmes inas helyezte el, hogy megőrizze a virágok eredeti frissességét.

Erzsébet királynő kiállított esküvői ruhája

Forrás: Northfoto

Az örökség, amely ma is inspirál

Erzsébet királynő menyasszonyi ruhája nemcsak a divat történetének egyik legikonikusabb darabja, hanem a háború utáni remény és újjászületés szimbóluma is. A ruha elkészítése során tanúsított kitartás és kreativitás, valamint a közösség összefogása a nehéz időkben ma is inspirációt nyújt. A ruha később kiállításra került az Egyesült Királyság több városában, és másolatát a Netflix "The Crown" című sorozatában is láthattuk, amiért a jelmeztervező Emmy-díjat kapott.

Erzsébet királynő az esküvője napján

Forrás: Profimedia