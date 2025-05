Ők lesznek a Harry Potter-sorozat főszereplői: sem az eredeti gárdához, sem a könyvbeliekhez nem hasonlítanak

A Harry Potter-sorozat szereplői felkavarták a több évtizedes állóvizet J.K. Rowling története körül.

Az eredeti Harry Potter-gárda.

Így módosultak a Harry Potter-szereplők az évek során

Megváltozott az ikonikus trió

Rajongók milliói kapták fel a fejüket a hírre, miszerint sorozat készül gyerekkorunk kedvenc könyvéből, a Harry Potterből: a nagy sikerű könyvsorozat gyerekek százezreivel szerettette meg az olvasást és minden idők egyik legnépszerűbb történetévé vált.

J. K. Rowling

A filmek is elképesztő sikert arattak és a három főszereplő gyerekszínészt azonnal az A-listás hollywoodi sztárok közé repítették, akiknek arcát könyveken, pólókon, vagy akár bögréken láthattuk viszont.

Azóta már tudjuk, hogy milyen nehéz volt számukra a filmsorozat végeztével kitörni a varázslótanonc-szerepéből, de úgy tűnik, most három bátor gyerekszínész megpróbálja a lehetetlent: modern köntösbe csomagolni az ikonikus történetet. Hogy hogyan sikerült a casting? Mutatjuk!

1. Harry Potter

Daniel Radcliffe szinte tökéletes megfelelője volt a könyvekben leírt karakternek: nagy kék szemek, sötét gomba haj, cuki orr és kerek szemüveg. Az egész világ egyetértett abban, hogy az ifjú színész tökéletes választás volt az állandóan bajba kerülő varázsló szerepére, azonban az új színésszel már nem ennyire elégedettek. Dominic McLaughlin ugyanis a rajongók szerint bár cuki és kék szemű, egyáltalán nem hordozza magában azt a melankolikus, ugyanakkor erős karaktert, mint ami Radcliffe-ben meg volt.

Így nézett ki Harry Potter a könyv leírása szerint, az első casting Daniel Radcliffe, és a sorzatbeli Harry Potter, Dominic McLaughlin

2. Hermione Granger

Már Emma Watson is nagy ugrás volt a könyvben leírt Hermionehoz képest: ott ugyanis egy örökké kócos, kicsit csúnyácska, kapafogú lányt írt le Rowling, ami egyáltalán nem elmondható a szépséges Watsonról. Talán épp emiatt gonolták az új sorozat készítői, hogy akkor már ők is elrugaszkodnak az eredeti műtől és Arabella Stanton személyével egy egészen új boszilányt mutatnak be a közönségnek.

Hermione Granger a könyv leírása szerint, Hermiona első megformálója, Emma Watson és a sorozat leendő Herminoéja: Arabella Stanton

3. Ron Weasley

A vörös, szeplős, örökké rendezetlen Ront egyszerűen zseniálisan hozta az ügyetlen és nagyon-nagyon szerethető Rupert Grint, aki pár évre szinte eggyé vált a karakterrel. Az új sorozatban talán itt mentek leginkább biztosra a készítők: Alastair Stout képeit elnézve még ha nem tudnánk is, akkor is azonnal rájönnénk, hogy kinek a szerepét alakítja majd.