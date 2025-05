Ő a Walking Dead sztárjának csodás felesége: Hilarie Burton 16 éve él szerelemben Jeffrey Dean Morgannel

Jeffrey Dean Morgan, aki immár tíz éve alakítja Negant a The Walking Dead univerzumában, április végén feleségével, Hilarie Burtonnel együtt érkezett a sorozat új évadának franciaországi premierjére. Burton a One Tree Hill sorozatból ismert, ahol Peyton Sawyert játszotta. „Az, hogy a családom is ott volt, még különlegesebbé tette az egészet” – nyilatkozta a színész. Hozzátette: „A feleségem még soha nem járt Cannes-ban, a lányom pedig még soha életében nem járt vörös szőnyegen, és a fiam... úgy mozgott, mint hal a vízben.”

Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton és gyermekeik, Augustus és George Virginia Cannes-ban

Forrás: Getty Images

A pár 2009 májusában ismerkedett meg, amikor közös barátaik, Jensen és Danneel Ackles vakrandit szerveztek számukra. Hilarie később az Instagramon így emlékezett vissza: „Megjelent a titokzatos és dögös @jeffreydeanmorgan, és vége volt a játéknak.” Egy évvel később megszületett első gyermekük, Augustus, 2018-ban pedig világra jött lányuk, George Virginia is, akinek születésénél Morgan maga segédkezett: „A szülésznő félreállt. Én pedig csak bementem, megragadtam a kis pofijánál fogva, és három másodperc alatt kihoztam” – mesélte a Jimmy Kimmel Live-ban.

Az esküvőre végül 2019. október 5-én került sor, tíz év együttélés után. Hilarie akkor ezt írta: „Több mint tíz éven keresztül. A jó és a rossz időkben. Ott állni a gyermekeinkkel az oldalunkon boldogság volt.”

Jeffrey Dean Morgan és Hilarie Burton nem csak a magánéletben társak

A házaspár 2015-ben dolgozott először együtt A létezés határa című sci-fi sorozatban, majd 2021-ben a The Walking Dead egyik epizódjában Burton alakította Negan néhai feleségét, Lucille-t. Ugyanabban az évben fiuk, Gus is feltűnt a sorozatban, fiatal zombiként.

A házaspár nemcsak a szórakoztatóiparban aktív, van egy üzletük is: Paul Rudd színésszel közösen megvásárolták a Samuel’s Sweet Shop nevű édességboltot a New York állambeli Rhinebeckben. „Nem akartuk, hogy egy turmixstand legyen belőle... úgyhogy most mi vagyunk a Samuel's büszke tulajdonosai” – mesélte Jeffrey Dean Morgan.

Morganék ma egy 100 hektáros Mischief farmon élnek, ahol többek között Jack, a szamár és Diane, az emu is velük lakik – egy különös, elválaszthatatlan páros, akiket együtt fogadtak örökbe. „Amikor szétválasztottuk őket, Diane dobolt neki - az emuk így hívják a párjukat.”