Bikiniben, retus és filterek nélkül mutatta meg szülés utáni alakját Kourtney Kardashian

Rengeteget fogyott Kourtney Kardashian, aki egy étvágycsökkentő szernek köszönheti bomba alakját. Meg is mutatta, hogy néz ki 46 évesen, négygyerekes anyaként bikiniben.

Kourtney Kardashian négygyerekes anya, és bomba alakja van

Forrás: GC Images

A filterek és retusálás nélküli fotókkal Kourtney Kardashian a márkája legjobb reklámja

A Daily Mail szerint Kourtney egy olyan fogyasztószerrel nyerte vissza bomba alakját, amit saját cége gyárt, és amelyek bennfentesek szerint nemcsak elnyomják az étvágyat, de egészségesek és mellékhatások nélküliek is.

Kourtney az Instagramra a hosszú hétvégéjéről feltöltött képeken, amely között egy szexi bikinis szelfi is látható, bepillantást nyerhetünk a férjével, Travis Barkerrel közös életébe is. Egy másik felvételen Kourtney egy „Travis” feliratú pólót visel, és megvillantja hatalmas gyémánt jegygyűrűjét, miközben egy Rolls-Royce-ban fotózkodik, illetve bepillantást enged calabasasi kúriájába is. A férjével közös hosszú hétvége része volt egy hajóút is, ott készültek a bikinis fotók a hírességről.