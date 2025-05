Kris Jenner új külseje felrobbantotta az internetet: 70 helyett 40-nek sem néz ki – FOTÓ

Kris Jenner mindenkit meglepett, amikor megérkezett Lauren Sánchez párizsi lánybúcsújára. Nem csak az öltözéke szolgáltatott beszédtémát – a rajongók azonnal elkezdték találgatni, mi történt az arcával. Sokan úgy érezték, Jenner szinte megszólalásig hasonlít a lányaira. Ezt igazolják azok a fotók is, amik akkor jelentek meg róla, amikor elkísérte lányát, Kim Kardashiant az ékszerrablási ügyének tárgyalására.

Kim Kardashian és édesanyja, a 69 éves Kris Jenner Párizsban

Forrás: Getty Images

A People magazin kiderítette, hogy Kris Jenner valóban esztétikai beavatkozásokon esett át. A plasztikai sebész, akinek a kezei alatt újjászületett, nem más, mint Dr. Steven Levine, aki New Yorkban praktizál.

Dr. Levine a Manhattan Upper East Side nevű városrészében rendel, és hírességek, szupermodellek, A-kategóriás sztárok is megfordulnak nála. Saját weboldala szerint az arcesztétikai eljárások, mellműtétek és testformáló beavatkozások specialistája. Rendelőjének kínálatában szerepel mini arcfelvarrás, teljes arcfelvarrás, szemhéj- és nyakplasztika, arczsír-átültetés és egy sor fiatalító kezelés, mint például a kémiai hámlasztás vagy a dermabrázió. Árak nincsenek feltüntetve, de korábbi nyilatkozata szerint egy arcműtét 45 ezer dollárról (16 millió forint) indul, és ez a legolcsóbb szolgáltatás. A COVID-járvány alatt olyan nagy volt az érdeklődés a kezelései iránt, hogy volt, aki kétszeres árat ajánlott egy beavatkozásért, más pedig szállást biztosított volna a sebész számára egy hónapra a Hamptonsban, csak hogy sorra kerüljön.

Azt továbbra sem tudni, Kris Jenner pontosan milyen eljárásokat kért, de a külseje jelentősen megváltozott, és ezt büszkén vállalja is.

Kris Jenner szerint a botox a rutin része

A valóságshow-sztár korábban sem titkolta, hogy igénybe vesz szépészeti beavatkozásokat. 2019-ben például Botox-ajándékkártyákat osztogatott barátainak.

„A rutinom egyszerű. Egy masszázs, egy arcpakolás, egy kis manikűr, egy kis botox – és máris kész vagyok" - mondta akkor.

Egy Keeping Up with the Kardashians epizódban még egy fülcimpaműtétet is bevállalt. „Én csak cuki füleket akarok. Mióta Kim megjegyzést tett rájuk, mindig csak ezt nézem a tükörben. Megtanultam, hogy az orr és a fül nő egész életünkben nő. Szóval most már fontossá vált, hogy ezzel is foglalkozzak.”