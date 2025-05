Intim videókat osztott meg Kourtney Kardashian — így ünnepelték Travis Barkerrel a házassági évfordulójukat

Kourtney Kardashian és Travis Barker 2022. május 15-én házasodott össze, a hivatalos esküvőt egy Santa Barbarán tartották. Egy héttel a kaliforniai esküvőjük után az olasz Riviérára indultak, ahol a vendégeik luxus szuperjachtokon és a Dolce és Gabbana tulajdonában lévő tengerparti villákban szálltak meg. Ott készültek azok a felvételek is, amelyeket a híresség az Instagramon osztott meg a harmadik házassági évfordulójuk alkalmából.

Szenedélyes, intim felvételeket osztott meg Kourtney Kardashian férje

Forrás: Variety

Kourtney Kardashian és férje nem fogta vissza magát

Kardashian csütörtöki, május 22-i posztjában azt írta: „Annyira szeretem ezt az embert!” — és ezt 19 „kulisszák mögötti” pillanatfelvétellel bizonyította is. Míg Kourtney leginkább az esküvői képeket mutatta meg a követőinek, férje, Travis közzétett néhány felvételt az olaszországi fogadásról is. Az egyik videón Barker szorosan öleli a feleségét, és a fenekét is alaposan megtapogatja... Tagadhatatlan, hogy nagyon odavannak egymásért.