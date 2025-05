Megkezdődött a végső játék: íme, a Squid Game 3. évadának előzetese

A sorozat továbbra is a Netflix eddigi legnépszerűbb műsora, és továbbra is globálisan magával ragadja a közönséget. A 2024 decemberében visszatért 2. évad több rekordot is megdöntött: a premier hetében a Squid Game 2. lett a legtöbb nézőt vonzó sorozat, és mindössze három nap alatt felkerült a legnépszerűbb nem angol nyelvű tévéműsorok listájára. Jelenleg 192,6 millió megtekintéssel a 2. helyen áll, az 1. évad 265,2 milliós nézettsége mögött.

Itt a Squid Game 3. évada

Forrás: Youtube

A A Squid Game 2. évadának pusztító cliffhangerétől indít a 3. évad

Gi-hun (456. játékos) ismét a brutális játékok közepén találja magát, és elhatározza, hogy egyszer és mindenkorra lerombolja az egészet. Még mindig kísérti legközelebbi szövetségese, Jung-bae (390. játékos) árulása és elvesztése, de Gi-hun új veszélyekkel néz szembe — köztük a Frontemberrel, aki megdöbbentő módon 001. játékosnak álcázva beszivárgott a csapatba és a lázadásukba.

Az új kedvcsináló előzetes (treaser trailer) azzal kezdődik, hogy rózsaszín őrök egy fekete dobozt — éppen azokat a koporsókat, amelyeket az őrök az elesett játékosok számára használnak — visznek a játékosok pihenőhelyére. A játékosok kíváncsian és ijedten közelednek, és kinyitják a dobozt, amiben Gi-hun-t találják. Ahogy a 456. játékos felébred, kezdetét veszi egy új játék. Egy hatalmas rágógumigép piros és kék golyókat osztogat, amelyek sorsokat jelképeznek, és amelyek meghatározzák a játékosok jövőjét.

A Squid Game 3. évadának premierjére június 27-én, kizárólag a Netflixen lesz elérhető.