Most érkezett a szomorú hír, 33 éves korába meghalt a Walking Dead sztárja – Kelley Mack borzalmas betegséggel küzdött

Kelley Mack nemcsak a népszerű zombisorozatban, a The Walking Deadben, hanem a 9-1-1 és a Chicago Med című szériák egy-egy epizódjában is szerepelt, és számos reklámban is feltűnt. Hangját is gyakran kölcsönözte különböző karaktereknek: például az Oscar-díjas Pókember: Irány a Pókverzum! című animációs filmhez.

Kelley Mack 33 éves korában hunyt el súlyos betegségben

Forrás: Getty Images

A mozivásznon olyan filmekben láthattuk, mint az Adáshiba (2021), a Delicate Arch (2024) vagy a hamarosan bemutatásra kerülő Universal (2025), melyeknek vezető producere is volt. A színésznő több mint egy évtizeden át élt és dolgozott Los Angeles környékén.

Kelley Mack halálát glióma okozta

A glióma az agyban vagy a gerincvelőben kialakuló daganat, amely a gliasejtekből – az idegrendszer támogató sejtjeiből – ered. Ezek a daganatok lehetnek jóindulatúak, de gyakran rosszindulatúak, és fokozatosan rontják az agyműködést. A glióma típusától, elhelyezkedésétől és növekedési ütemétől függően komoly idegrendszeri tüneteket okozhat, és nehéz kezelni. Kelley Mack is ezzel a szörnyű betegséggel küzdött.

A fiatal színésznő Kelley Lynne Klebenow néven született 1992. július 10-én Cincinnatiben, és háromgyermekes család legidősebb lányaként nőtt fel. A család élt többek között Ohióban, Missouriban és Connecticutban. Gyerekkorában egy születésnapi ajándékba kapott videokamera ébresztette rá a történetmesélés iránti szenvedélyére.

Már fiatalon reklámokban szerepelt, és Chloe karakterének megformálásáért a The Elephant Garden (2008) című rövidfilmben elnyerte a Tisch School of the Arts díjat, valamint a Tribeca Filmfesztivál Student Visionary Awardját is. 2010-ben érettségizett a Hinsdale Central High Schoolban, majd 2014-ben diplomát szerzett operatőr szakon a Chapman Egyetem Dodge Filmművészeti Főiskoláján. Édesanyjával együtt több forgatókönyvet is írt, köztük az On the Blacket című történetet, amely az 1950-es évek egyetemi baseballvilágát idézi meg, nagyszüleik életéből merítve ihletet.

A családja elmondása szerint Kelley Mack kiváló teniszező volt, és szenvedélyesen szeretett túrázni, pickleballozni, biciklizni, zongorázni és utazni. Rajongott a fekete csokoládéért, a bourbonért, a popcornért és az állatokért, a countryzenéért, a brit akcentusért, és szívesen hangoztatta: „egész életében dohányozna”.