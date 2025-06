Vannak olyan híres sztárpárok, akikkel egyszerűen nem tudunk betelni! Szeretjük tudni, épp merre járnak, mi történt velük, vagy éppen milyen szettben ragyogtak a vörös szőnyegen. De így még biztosan nem láttad őket! Az AI segítségével most megmutatjuk, hogyan festenének a leghíresebb hollywoodi álompárok, ha animációs karakterré változnának.

Görgess lejjebb és nézd meg hogyan festene Kylie Jenner és Timothee Chalamet ha az AI rajzolta volna őket

Híres sztárpárok az AI szerint, ahogyan még sosem láttad őket

1. Taylor Swift és Travis Kelce

Taylor Swift és Travis Kelce

Bár több hírességgel is randizott, most mégis úgy tűnik, hogy Taylor Swift Travis Kelce oldalán talált rá az igaz szerelemre, sőt, a legújabb hírek szerint titokban már össze is házasodtak. A páros már szinte Amerika saját „királyi párjaként” van számon tartva, hiszen mindketten hihetetlenül ismertek a maguk területén. Annyira ismert sztárpáros, hogy még azok is hallottak már Travis Kelce-ről, akik egyébként nem követik az NFL-t. Élőben is nagyon cukik együtt, ettől az AI-képtől pedig teljesen elolvadtunk.

2. Zendaya és Tom Holland

Zendaya és Tom Holland

Zendaya jelenleg a világ egyik legkeresettebb sztárja, azonban jegyese, Tom Holland ugyancsak nagy népszerűségnek örvend. A sztárpáros pedig ahol csak megjelenik, szinte mindig ellopják a show-t! Az AI által készített képükön olyan animált mesefigurákként jelennek meg, akik után egy mesevilágban is valószínűleg mindenki megfordulna.

3. Kylie Jenner és Timothée Chalamet

Kylie Jenner és Timothee Chalamet

Timothée Chalamet jelenleg az egyik legérdekesebb színész, akire a kritikusok szerint is érdemes figyelni. Karrierje üstökösként szárnyal. Sok nő szíve tört össze, amikor kiderült, hogy Timothée és Kylie Jenner egy párt alkotnak. Eleinte sokan furcsállták a románcukat, de ahogy egyre többet látjuk őket együtt, érezhető a köztük lévő különleges összhang. Szerintünk animált figuraként is tökéletesen hozzák azt a stílust és összhangot, amiért annyian rajonganak.

4. Nicole Kidman és Keith Urban

Nicole Kidman és Keith Urban

Nicole Kidman és férje, Keith Urban ugyan két teljesen különböző világból származnak, de a legtöbben egyetértenek abban, hogy mégis tökéletesen passzolnak egymáshoz. Kidman Hollywood egyik legkedveltebb sztárja, Urban pedig többszörösen díjazott énekes-dalszerző. A mesterséges intelligencia által készített animált képen tökéletes összhangban ragyognak együtt.