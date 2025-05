Az AI szerint így néznének ki a világsztárok, ha pasik lennének – Vajon Angelina Jolie vagy Kylie Jennerre így is hódítana?

A nőknek hatalmas eszköztára van, ha meg akarnak hódítani egy férfit. A mindig tiptopp világsztárok be is vetnek mindent, smink, frizura, bomba test, sokat láttató ruhák. Mi lenne, ha mindezt elfelejthetnék, és csupán jóképű vagy kevésbé jóképű férfiak lennének. Akkor is hódítanának? Pasiként is ellenállhatatlanok lennének? Az AI megmutatja.

Forrás: Shutterstock

Az AI szerint így néznének ki a szexi világsztárok, ha férfiak lennének

Nőnek lenni nem könnyű. Ha azt akarjuk, hogy a férfiszemek ránk szegeződjenek, a legapróbb részletekre is figyelnünk kell. A sztároknál ez még inkább így van. Sosem lehetnek elég fiatalok, ránctalanok, nem lehetnek elég feszesek a mellük és kerek a csípőjük. Bezzeg a férfiaknak az is elég, ha egy fokkal szebbek az ördögnél — legalábbis így tartja a mondás, na és persze a korral csak érnek, mint a jó bor...

Egy biztos, ha Britney Spears férfi lenne, minden bizonnyal sokkal elnézőbbek lennének vele szemben a nők, mint amilyenek most a férfiak.

