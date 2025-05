Az AI megmutatta: így néznének ki a sztárok, ha „csak” hétköznapi emberek lennének - GALÉRIA

Mit tennél, ha reggel a pékségben Leonardo DiCaprio szolgálna ki? Vagy ha Jennifer Lopez melletted lakna és minden reggel mackónadrágban vinné le a kutyát sétálni? Eljátszottunk a gondolattal és megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy készítsen képeket világsztárokról, luxus, vörös szőnyeg, plasztika és smink nélkül. Nézd meg, hogy az AI szerint milyenek lennének a hollywoodi csillogás nélkül átlagos, hétköznapi emberként.

Nézd meg hogyan festene átlagos fickóként Brad Pitt az AI szerint.

Forrás: Getty Images/Gilbert Flores

Az AI újraálmodta a hírességeket – átlagosan is felismernéd őket?

Lehet, hogy te is eljátszottál már a gondolattal, milyen lenne egy-egy világsztár, ha nem vált volna híressé. Kissé kócosan, smink nélkül, átlagos öltözetben lehet, hogy rájuk se ismernénk, ha szembe jönnének velünk az utcán. A mesterséges intelligencia kérésünkre most a legnagyobb hollywoodi hírességeket alakította át átlagos emberekké. Lesd meg hogyan festene Nicole Kidman vagy éppen Margot Robbie luxus és csillogás nélkül, ahogy talán mé sosem láttad őket. Ezek az AI generálta képek egészen új megvilágításba helyezik a világsztárokat, és valahol emlékeztetnek minket arra, hogy a rivaldafényen kívül ők is ugyanolyan emberek, mint mi. Kattintsd végig galériánkat!