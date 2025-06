Gyógyíthatatlan betegségben elhunyt a legendás zenész — mindenkit sokkolt a halála

Csütörtökön, Los Angelesben hunyt el Alf Clausen zeneszerző, aki többek között A Simpson család több mint hatszáz epizódján is dolgozott. Az elhunyt zenész ezért a munkájáért Emmy-díjat is kapott.

Alf Clausen gyógyíthatatlan betegséggel küzdött

A Mirror információi szerint a sztárzeneszerzőnél a hetvenes évei közepén diagnosztizálták egy ritka neurodegeneratív betegséget, a progresszív szupranukleáris parézist (PSP), amelyet hasonló tünetei miatt gyakran kevernek a Parkinson-kórral, és amelyre a tudomány mai állása szerint nincs gyógymód.

Alf Clausen, aki 1941. március 28-án született, fiatalon kezdett filmekben dolgozni. A húszas évei végén a Carol Burnett Show és az első Majmok bolygója-film megalkotásánál is jelen volt, de az igazán nagy sikert az hozta el az életébe, amikor 1976-ban megkapta az ABC-n futó Donnie and Marie zenei rendezői székét. 1990-ben került be A Simpson család stábjába, aminek 2017-ig volt tagja.