Lezárult az évszázad esküvője: Jeff Bezos és Lauren Sánchez titkos helyen folytatja a bulit - Fotó!

Végre megnyugodhatnak Velence lakói: Három napnyi tivornyázás után elkezdtek hazaszálingózni a városban bulizó A-listás hírességek és testőreik. A hétvégén ugyanis Jeff Bezos és Lauren Sánchez luxusesküvője miatt több tucat hollywood-i sztár és zenész érkezett a festői olasz városba, hogy kellőképpen kibulizzák magukat a világ harmadik leggazdagabb emberének kontójára. A bulinak nincs vége, a Mirror helyszíni tudósítója szerint Jeff Bezossék hajóra pattantak, hogy egy következő titkos helyszínen folytassák a szórakozást.

Jeff Bezos és a felesége egy utolsó forró csókot váltott az újságírók kedvéért, majd elindult a következő állomásra

Forrás: GC Images/GettyImages

Jeff Bezos és felesége a Kardashian lányokkal és DiCaprióval együtt folytatja a bulizást

A házaspár hajón hagyta el Velencét, miután egy búcsúcsókot váltottak az Aman Venice Hotel előtt. Ezután a lap tájékoztatása szerint távoztak egy következő titkos helyszínre, ahol az amerikai elit tagjaival folytatják a bulit. Jelenleg vízitaxik tömege várakozik a város szélén, hogy eljuttassa az exklúzív helyszínre a belső kör tagjait. A meghívottak között szerepel Kendall és Kylie Jenner, valamint Kim Kardashian és a testvére Khloe Kardashian. Rajtuk kívül lefotózták Leonardo DiCapriot és Oprah Winfreyt is, amint hajóra pattantak.

Orlando Bloom, Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio, csupán néhány név a vendéglistáról

Forrás: AFP

Véget ért az évszázad esküvője

Pontos számot az esküvőn résztvevők számáról egyelőre még senki nem tud, de a helyszíni tudósítók szerint több mint 200 meghívott vendég érkezett Velencébe pénteken. A hétvégi program során pedig Elton John és Lady Gaga szolgáltatta a talpalávalót, rajtuk kívül pedig több jelenlévő sztár is mikrofont ragadott a pár kérésére. Nem volt szűkmarkú a rendezvény szervezésekor Jeff Bezos, egyes becslések szerint több mint 40 millió dollárt költött Velence kibérelésére, ez körülbelül 13 milliárd forintnak felel meg. Emellett jótékonykodott is az Amazon vezérigazgatója, nem fogadott egy egy fillért sem a vendégektől, hanem a nászajándékok árát jótékony célra ajánlotta fel, és ezen kívül még 3 millió dollárral maga is megtámogatta a felajánlását.