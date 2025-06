Kétségbeesetten könyörögnek Justin Biebernek: "Kicsim, kérlek, menj, kérj segítséget"

Justin Bieber szombaton újabb képeket tett fel az Instagramjára. A rajongók komolyan aggódnak érte és kétségbe vonják a zenész mentális jólétét. Könyörögnek neki, kérjen segítséget, mielőtt nagyobb baj nem lesz.

Justin Bieber legújabb Instaposztja komoly aggodalmat váltott ki

Forrás: GC Images

Aggasztó fotókat tett közzé Justin Bieber

A minap Justin Biebert térdrögzítővel és csontsoványan fotózták le egy wellnesközpont előtt, most pedig ő maga tett fel az Instagramra fürdőszobai tükörszelfiket. A képeken a 31 éves énekes grimaszokat vág és nagyon furán pózol. A poszt azonnal komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában, rajongói tömegek kezdtek aggódni az énekes mentális állapota miatt.

„Miért nem segít senki ennek az embernek?”

„Olyan nehéz és szomorú nézni. Miért nem segítenek neki a körülötte lévő emberek, amikor egyértelműen küzd? Egyáltalán nem tiszta a feje, és szenved” – írta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló azt írja, úgy érzi, mint ha Britney Spears fiókját nézné és feltette a kérdést: „Miért nem segít senki ennek az embernek, mielőtt még késő lenne”. „Kicsim, kérlek, menj, kérj segítséget” –olvasható ugyanitt.

A hozzátartozók is féltik Justint

Áprilisban a Hollywood Reporter számolt be arról, hogy több, az énekeshez közel álló személy is komoly aggodalmát fejezte ki Bieber mentális állapota kapcsán. Egy korábbi kollégája így fogalmazott: „Látni, ahogy szétesik... olyan, mint egy elveszett ember, aki nem éri el a célját. Justin elveszett. Senki sem védi meg, mert nincs ott senki, aki hajlandó lenne nemet mondani neki. Ha nemet mondasz, kiborul.” Lapinformációk szerint néhány hete Hailey Bieber a családját és barátait kérte, hogy imádkozzanak férjéért, aki nemrégiben maga is beszélt a lelkiállapotáról.