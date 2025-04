Hailey Bieber kétségbeesett: arra kérte szeretteit, hogy imádkozzanak a férjéért

Az elmúlt hetekben többször felröppent a pletyka, hogy Justin Bieber és Hailey Bieber házassága romokban van. A legutóbbi információk szerint Hailey nagyon aggódik férje mentális és fizikai állapota miatt.

Justin Bieber aggasztó állapota miatt fordult segítségért Hailey Bieber

Justin Bieber mentális állapota folyamatosan romlik

A 31 éves popsztár viselkedése az utóbbi hónapokban radikálisan megváltozott. Több Insta-live-ban is zavartan viselkedett, és sokak szerint többször is kábítószer hatása alatt állhatott, amit menedzsere cáfolt. Egy hozzájuk közel álló informátor szerint Justin Bieber mentális állapota folyamatosan romlik. „Lehúzó spirálban van. Mániás, nem alszik, alig eszik, eszeveszett sms-eket küld az éjszaka közepén. Gyakran nincs sok értelme annak amit ír, de ő meg van győződve arról, hogy minden rendben van vele” – mondta a forrás.

Hailey Bieber segítséget kér

Lapinformációk szerint Hailey Bieber a családját és barátait kérte, hogy imádkozzanak férjéért. Az ismerős szerint Hailey mindent megtesz férjéért: „Mindenkit megkért, hogy imádkozzanak Justinért. Nem tudja kirángatni ebből, és most már csak istenben bízik. Volt már hasonló helyzetben, de talán most a legrosszabb” - mondta. Egy másik forrás szerint Hailey hosszú ideje próbálja fenntartani a látszatot, de mostanra egyértelművé vált, hogy a helyzet komoly. „Nem akarta beismerni, hogy Justin nagy bajban van, de most már kénytelen” – mondta.