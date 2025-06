Szívszorító okból visel a királyi család fekete karszalagot a Trooping the Colour során

Az idei Trooping the Colour rendezvény több dologban is eltér a megszokott hagyományoktól. Károly király hivatalos születésnapi eseményén ugyanis a királyi család több tagja is fekete karszalagot viselt, és egy perc néma csenddel is adóztak a csütörtöki repülőgép-szerencsétlenség áldozatainak emlékének. A légikatasztrófa során több mint 240 ember veszítette életét, köztük 50 brit állampolgár is. Még szomorúbbá teszi a tragédiát, hogy a gépen tartózkodók éppen Angliába tartottak, amikor egyelőre megmagyarázhatatlan okból lezuhant a gépük Ahmedabadban.

A királyi család több tagja, köztük Károly király is fekete karszalagot viselt a balkarján a Trooping the Colour során

Forrás: Getty Images Europe

Károly király kérésére viselt a királyi család fekete karszalagot

A The Sun számolt be róla, hogy az uralkodó külön utasítása volt, hogy viseljenek fekete karszalagot a bal karjukon, hogy kifejezzés gyászukat és együttérzésüket a légi-katasztrófa áldozatainak. Károly király kérése volt az is, hogy az általában örömteli rendezvény során hirdessenek egy perces néma csendet is. Így idén a Trooping the Colour a hagyományokkal ellentétben úgy indult, hogy a felvonulás résztvevői megálltak egy percig tisztelegni, és csak utána indult útjára a menet. Nem csak károly király, hanem a fia Vilmos herceg, a wales-i gárda tagjai, a brit királyi hercegnő, Edinburgh hercege és a skót gárda ezredese is fekete karszalagot viselt a rendezvény során. Erről a Palota adott ki szűkszavú közleményt: