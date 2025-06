Mindenki meghatódott attól, amit Sarolta hercegnő tett: így tisztelgett II. Erzsébet előtt

A Trooping the Colour a brit királyi család életében egy kiemelt esemény, nem véletlen, hogy Katalin hercegné is ezt az alkalmat választotta tavaly arra, hogy visszatérjen a nyilvános megjelenésekhez a rákos megbetegdése után. Az uralkodó születésnapi ünnepségére sokan gyűlnek össze, és nem csak a legközelebbi családtagok vesznek részt az eseményen, de hiába vonul fel a sok előkelőség, igazából mindenki a legfiatalabbakra kíváncsi. Most Sarolta hercegnő megható döntése került az előtérbe.

Sarolta hercegnő így tisztelgett II. Erzsébet előtt a Trooping the Colouron

Forrás: Getty Images Europe

Sarolta hercegnő megható módon tisztelgett II. Erzsébet királynő előtt

A Trooping the Colour a mindenkori brit uralkodó születésnapi ünnepsége, és habár idén már harmadjára ünneplik III. Károly királyt ezen a napon, a család nem feledkezett el II. Erzsébet királynőről sem. Katalin hercegné is elrejtett egy titkos részletet a megjelenésében, amivel kifejezte tiszteletét a néhai királynő előtt, és nem tett másként lánya, Sarolta sem, akivel nem mellesleg össze is öltöztek az eseményre.

Sarolta hercegnő ruhájának apró részlete sokak szemébe csalt könnyet, hiszen 10 éves hercegnő fiatalkora ellenére megható módon tisztelgett néhai dédnagymamája előtt: egy brossal, de nem akármilyennel. Ezt a gyémántokkal kirakott patkót még Erzsébet királynőtől kapta a hercegnő, és először a királynő 2022-es temetésén viselte. Ez a személyes tárgy méltóképpen tiszteleg a királynő emléke előtt annál is inkább, hogy még Erzsébet lovak iránti szeretétre is utal.

Sarolta hercegnő 2022. szeptember 19-én, II. Erzsébet temetésén

Forrás: Getty Images

A bross generációk óta a brit királyi család tualjdonában van, már az anyakirályné is viselte 1920-ban.