Meghan Markle-t a lábai buktatták le – Ilyen a hercegné valódi személyisége

Jane Sheehan reflexológus és lábról olvasó az elmúlt években számos híresség lábfejét vizsgálta már, most pedig Meghan Markle került a figyelme középpontjába. Egy szandálos fotó alapján a szakértő olyan tulajdonságokat azonosított a hercegné személyiségében, amelyek alapján kijelenthetjük, a média nem sokat tévedett.

Meghan Markle személyiségéről a lábfeje árulkodik.

Forrás: Getty Images

Mit árul el Meghan Markle lába?

„A lábfej felső része az, amit általában mások is látnak belőlünk, és ez árulkodik is rólunk” – magyarázta Jane Sheehan, aki szerint Meghan Markle lába sokkal többet elárul róla, mint azt ő szeretné. A lábról olvasó szakértő elemzésében így fogalmazott: Meghan lábfeje motivált, segítőkész személyiségre utal, de ha nem vezetői szerepben van, „akkor hajlamos lehet a főnökösködésre is”.

Az apró kislábujj gyermeki szórakozottságra utal, és arra, hogy Meghan az apró örömöket is megbecsüli. A többi ujj egyenessége pedig kiegyensúlyozottságot jelképezi. „Ez nem igazán egyezik azzal a képpel, amit a média fest róla” – jegyezte meg Sheehan.

A lábfej formája alapján Meghanról azt is elmondta, hogy elképesztően aktív, és minden körülmények között teljes erőbedobással dolgozik, ha valami fontos neki, de ha ennek az ellenkezője áll fenn, akkor teljesen leáll – a kettő közötti állapot csak ritkán fordul elő.

Korábban Meghan Markle állítólag nem szívesen mutatta meg lábait, sőt, egyes források szerint „utálta” őket, és ezért is választott rendszerint a zárt lábbeliket. Az utóbbi években viszont többször is nyitott cipőben látták nyilvános eseményeken is – ez pedig Jane Sheehan szerint nem véletlen.

„Ha valaki zárt cipőt visel, az a magánélet iránti igényt jelzi. A nyitott cipő viszont olyan, mintha azt mondaná: 'Ez vagyok én, fogadj el vagy hagyj békén’” – magyarázta a szakértő, aki úgy véli: Meghan Markle az utóbbi időben egyre inkább nyitni próbál a nyilvánosság felé, és szeretné mutatni valódi arcát.