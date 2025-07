"Ozzy tudta, hogy lejárt az ideje, akár a színpadon is meghalhatott volna"

A Black Sabbath frontembere, Ozzy Osbourne 76 éves korában 17 nappal a birminghami Villa Park stadionban tartott búcsúkoncertje után a régóta fennálló Parkinson-kórja szövődményeibe elhunyt. A rockikon a családja körében halt meg a Buckinghamshire-i házában. Sharon Osbourne barátai aggódnak, szerintük az asszony, aki a ház a kertjében szeretné végső nyugalomra helyezni férjét, nagyon rossz mentális állapotban van: hitt abban, hogy Ozzyval lesz még egy kis idejük együtt.

Ozzy Osbourne imádta Sharont

Forrás: WireImage

Ozzy Osbourne tudta, hogy számára már minden nap ajándék

A hírek szerint a mentők órákon át próbálták újraéleszteni Ozzyt, mielőtt halottnak nyilvánították. A tragédia óta Sharon barátai félnek, hogyan fogja az asszony feldolgozni férje elvesztését. „Ozzy nagyon beteg volt és voltak nagyon rossz napjai is. Tudta, hogy lejárt az ideje és most már minden nap ajándék. Annyira beteg volt, hogy a rock and roll hagyományai szerint akár a színpadon is meghalhatott volna” – mondta egy forrás. „Sharon most nagyon törékeny. Ez a legsúlyosabb csapás számára. Ozzy volt az élete. Az egész életének értelme ő volt. Egymás legjobb barátai voltak. Nem tudjuk, mit fog tenni, vagy hogyan fog megbirkózni a helyzettel” – idéz a Mirror egy bennfentest.

Ozzy imádta Sharont

Ozzy Osbourne korábban nyíltan beszélt arról, hogy mennyire függ feleségétől, és hogy nem tudná elképzelni nélküle az életét. „Sharon a lelki társam – néha szeretem, néha nem szeretem, néha mérges vagyok rá, néha megőrülök érte, néha nagyon féltékeny vagyok rá, néha meg akarom ölni. De mindezek ellenére a nap végén, jobban szeretem őt, mint bárki mást a világon. Fogalmazzunk így: nem tudnék élni nélküle. Nem akarok élni nélküle” – mondta egy tavalyi interjúban.