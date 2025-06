Brooke Shields vörös miniruhában, hozzáillő tűsarkúban és egy Radio City Music Hall tematikájú kézitáskával érkezett a 2025-ös Tony-díjátadóra, amelyet vasárnap este rendeztek meg New Yorkban.

Tűzvörös miniben mutatta meg formás lábait Brooke Shields a Tony-gálán

Forrás: FilmMagic

Brooke Shields megtiszteltetésnek érzi, hogy részt vehet

„Manhattanben születtem és nőttem fel, és most az Actors' Equity elnöke vagyok” – nyilatkozta Brooke Shields a The Hollywood Reporternek. „Hiszek a tehetség erejében és azokban az emberekben, akik nap mint nap mindent megtesznek, hogy a legtöbbet adják át a színpadon vagy a kulisszák mögött” – tette hozzá a színésznő, aki elmondta, hogy megtiszteltetésnek érzi, hogy részt vehet a Tony-gálán. A színésznő az Instagram-szorijában is mutatott képeket az eseményről, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a pozitív energiáját és tónusos testét.

Tavaly Crocsot viselt

Brooke Shields rendszeres résztvevője a Tony-díjátadónak, és a Broadway sem ismeretlen terep számára: olyan előadásokban szerepelt, mint a Chicago, az Addams Family, a Cabaret és a Grease. Tavaly a rendezvényen Crocs cipőt viselt, ugyanis nem sokkal korábban lábműtéten esett át. Az akkor is feltűnést keltő választás azóta is emlékezetes maradt. Mutatjuk.