Ritka képeken a fiatal Bud Spencer: ilyen kockás hasa volt a legendás színésznek – Galéria

Piedone, a zsaru, Kincs, ami nincs, Az ördög jobb és bal keze, Különben dühbe jövünk. A filmtörténelem örök klasszikusai, csak néhány azok közül, amelyekben Bud Spencer alakításával örökre belopta magát nézők millióinak a szívébe. Gondoltad volna, hogy a marcona, de szerethető keményfiú, akinek szakálla és pocakja szinte a névjegyévé vált, egykor élsportolóként élte életét? Bizony, a sportoló Carlo Pedersoli „alakult át” az 1950-es évek során a színész Bud Spencerré, ám idővel nemcsak a név, hanem a testalkat is jelentősen megváltozott. A fiatal Bud Spencer-képeken látható, milyen izmos és vékony volt sportolóként. Az immár kilenc éve elhunyt, a filmjeivel világszerte ismertté vált olasz úriember ifjúkorában jeleskedett az úszás és vízilabda sportágakban, olyannyira, hogy részt vett például az 1952-es helsinki olimpia és az 1956-os melbourne-i olimpián is. Ezek a különleges és ritkán látott fiatalkori képek most felfedik, hogy, milyen is volt a "nagy pofonosztó" szakáll és pocak nélkül.

Galéria fiatal Bud Spencer-képekből: ezen a fotón Bud Spencer és Terence Hill ikonikus párosa látható.

Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Fiatal Bud Spencer-képek – Galéria

Az 1929. október 31-én, Nápolyban született Carlo Pedersoli az akcióvígjátékok ikonikus alakjaként vált ismertté, különösen Terence Hill oldalán, akivel hosszú éveken át dolgozott együtt barátként és alkotótársként. Párosuk egyedülálló stílust képviselt az európai filmtörténetben, sokak szerint az alkotásaik ott vannak a legjobb olasz filmek között. A fiatal Bud Spencer több sportot is kipróbált, az úszás és a vízilabda mellett bunyózott és rögbizett is, de autóversenyzőként és pilótaként is megállta a helyét. Ő volt az első, aki egy percen belül úszta a 100 méter gyorsot, olimpiákon is indult, ezzel került be a legjobb olasz sportolók közé.

Színészi karrierjével a sportpályafutásának befejezése után, az 1960-as években kezdett el foglalkozni. Az áttörő siker sem váratott sokáig magára:

1970-ben főszerepet kapott az Enzo Barboni által rendezett Az ördög jobb és bal keze című westernvígjátékban, melyben Terence Hill volt a társa. A film hatalmas kasszasiker lett Európában, és több folytatása is készült. A színészi eseménydús életet élt: karrierjén kívül elkötelezett családapa és jótékonysági tevékenységeiről is ismert volt. 1960-tól haláláig, 2016-ig élt házasságban Maria Amatóval, akivel három gyermeket neveltek fel. A Bud Spencer Alapítvány küldetése, hogy gyerekek és fiatalok számára támogasson oktatási és kulturális projekteket. Bud Spencer 2016. június 27-én, 86 éves korában hunyt el, és igazán szeretni való és emlékezetes örökséget hagyott maga után a szórakoztatás és a sport és a nagylelkűség területén egyaránt.