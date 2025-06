Scarlett Johansson megtörte a csendet: először beszélt a vörös szőnyegen elcsattant, megdöbbentő csókról

A fél világ ledermedt, amikor Scarlett Johansson a Jurassic World legújabb részének premierjén szájon csókolta a Bridgerton sztárját Jonathan Baileyt. Az egész jelenet már csak azért is volt rendkívül meglepő, mert ott állt mögöttük a színésznő férje is, aki végig nézte a jelenetet. A bensőséges köszöntés után azonban mind a hárman mosolyogva folytatták a napjukat, mintha mi sem történt volna. A sokat látott amerikai sajtó is különlegesnek tartja a baráti csókot, ezért nemrég egy interjú során megkérdezték Johanssont, hogy valójában mi történt köztük a londoni premier előtt.

Scarlett Johansson és Jonathan Bailey csókolóznak a Jurassic World Rebirth világpremierjén.

Forrás: Getty Images

Scarlett Johansson és Jonathan Bailey csak megismételte a filmes csókjukat

A színésznő mosolyogva fogadta az érdeklődést az interjú során, és elárulta, hogy az egyébként párkapcsolatban élő, meleg kollégájával Baileyvel olyan szoros barátság alakult ki köztük a forgatások során, hogy viccesnek találták, ha megismétlik a filmben is megtörténő csókjukat. A Jurassic World legújabb részében ugyanis a két főszereplő egy szerelmespárt játszik, így többször is csókot kellett váltaniuk egymással a munka során.

Mit is mondhatnék? Ő egy nagyon szeretnivaló srác. Mi pedig ennyire jóban vagyunk egymással.

- árulta el a színésznő az Uniladnek. Később az interjút vezető riporter megkérdezte, hogy mi Johansson véleménye arról, hogy a bulvárújságok mindenhol a címlapokon hozták le a csókjukról készült fotókat.

Én már semmin nem lepődök meg. Ha az ember közszereplő, akkor bármit tesz, az megjelenik a lapokban

- zárta sorait a sztár. A lap felemlegette, hogy Bailey még 2018-ban coming outolt melegként, és akkor arról beszélt, hogy szerint az élet túl rövid ahhoz, hogy ne csókolhassa meg a barátait, ha szeretné. Úgy látszik, hogy továbbra is tartja ezt a véleményét.