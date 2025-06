György, Lajos és Sarolta grimaszainál nincs viccesebb: minden évben ők a sztárok a Trooping the Colouron

Az évente megrendezett Trooping the Colour nemcsak a királyi család hivatalos parádéja, hanem egyben a royal gyerekek éves nagy fellépése is – és ők bizony sosem okoznak csalódást, reméljük nem fognak a Trooping the Colour 2025-ös rendezvényén sem!

A legkisebbek a Trooping the Colour parádéján sem okoznak csalódást.

Forrás: Getty Images

A Trooping the Colour 5 legemlékezetesebb momentuma

Cukiság kimaxolva

A Trooping the Colour, azaz a színek parádéja minden évben a britek egyik kedvenc eseménye és nem csak a látványos felvonulás miatt: ilyenkor még kevésbé fogják magukat vissza a királyi gyerekek, aminek az egész világ tiszta szívből örül. A felnőtt előkelőségek példás magaviselete és a gyerekek őszinte grimaszolása ugyanis olyan zseniális kombinációt eredményez, ami láttán képtelenség nem elmosolyodni. Éppen ezért már alig várjuk, idén mit alkot Lajos herceg és bandája, de addig is mutatjuk az előző évek legcukibb megnyilvánulásait.

1. Lajos herceg 2019-ben

Forrás: Getty Images Europe

Lajos herceg 14 hónaposan édesanyja, Katalin hercegné karjaiból nézte végig a Trooping the Colour parádét és látszólag egyáltalán nem volt elragadtatva a rendezvénytől. Mi tőle viszont annál inkább, legszívesebben pólóra nyomtatnánk ezt a kritikus pufi pofit!

2. Lajos herceg 2022-ben

Lajos herceg nem volt oda a repülők zajáért.

Forrás: Getty Images Europe

Lajos herceg 2022-ben sem fogta vissza magát: a repülőgépes parádén látványosan nyilvánította ki a nemtetszését, az ezt megörökítő képek pedig egy csapásra mémmé váltak.

3. A három testvér 2022-ben

Sarolta, Lajos és György együtt nagyobb látványosságnak számítottak, mint az egész rendezvény

Forrás: Getty Images Europe

A testvérek együtt is fergetegesek: mindegyikük arcán teljesen más érzelmek tűnnek fel és mi mindegyiket imádjuk! György és Lajos herceg Sarolta hercegnővel kiegészülve ugyanis egy egészen verhetetlen trió: örülhet Katalin hercegné és Vilmos herceg, hogy háttal állnak nekik, különben egészen biztosan nem bírnák ki nevetés nélkül.

4. Lajos herceg 2023-ban

Lajos herceg az uralkodói család legfiatalabb tagja vitte a prímet

Forrás: Getty Images Europe

Lajos herceg 2023-ban igazán átadta magát a rendezvénynek: talán ő is az egyik vadászrepülőbe képzelte magát.

5. György herceg 2024-ben

György herceg tavaly is hozta a kötelezőt, ami a grimaszokat illeti.

Forrás: Getty Images Europe

Tavaly egyértelműen György herceg vitte a prímet, aki grimaszaival az összes vendéget remekül elszórakoztatta.