Katalin hercegné ismét munkába állt: alig egy héttel azután, hogy bejelentette, befejezte a kemoterápiát

Kedden a walesi hercegné megbeszélést tartott a Royal Foundation Early Childhood Központ tagjaival a Windsor-kastélyban, hogy megvitassák az Early Years kampányát – derült ki a királyi család hivatalos programnaplójából, a Court Circularból. A Royal Foundation szerint az Early Years célja egy „gondoskodó világ” megteremtése, amely az egészséges és boldog gyermekek nevelésére összpontosít életük korai fejlődési szakaszában. A Court Circular szerint Katalin hercegné férje, Vilmos herceg nem volt jelen az eseményen, mivel a különleges erőknél tett látogatást.

Katalin hercegné ismét munkába állt

Forrás: WireImage

Katalin hercegné ismét munkába állt

Katalin a múlt héten számolt be először nyilvánosan a rákkezeléséről. Egy videóban, amelyben Vilmos herceg és három gyermekük is szerepelt, bejelentette, hogy befejezte a kemoterápiát.

„Ahogy a nyár véget ér, nem tudom elmondani, mekkora megkönnyebbülést jelent, hogy végre befejeztem a kemoterápiás kezelést” – hallható a szeptember 9-én közzétett videóban.

„Az elmúlt kilenc hónap hihetetlenül nehéz volt számunkra, mint család számára. Az élet egy pillanat alatt megváltozhat, és meg kellett találnunk a módját, hogy átvészeljük ezt a viharos időszakot és a bizonytalan utat.” A háromgyermekes anyuka – aki márciusban jelentette be, hogy rákos beteg – a folyamatot „összetettnek, ijesztőnek és kiszámíthatatlannak” nevezte.

„Bár befejeztem a kemoterápiát, az én gyógyulásom és teljes felépülésem útja még hosszú, és továbbra is minden napot külön kell megélnem” – tette hozzá.

„Azonban várom, hogy visszatérjek a munkámhoz, és az elkövetkező hónapokban néhány nyilvános szereplést is vállaljak, amikor csak tehetem.” Katalin hercegné rákdiagnózisa nem sokkal azután történt, hogy januárban hasi műtéten esett át. A hercegné sosem hozta nyilvánosságra, milyen típusú rákot diagnosztizáltak nála. Az év első hónapjaiban a nyilvánosság elől visszavonultan élt, júniusban a Trooping the Colour parádén tűnt fel először, majd júliusban részt vett a Wimbledonban megrendezett tenisztornán is.

Katalin hercegné és Vilmos herceg kész átvenni Károly királytól és Kamilla királynétól a trónt

Februárban tett sokkoló bejelentést a Buckingham-palota: a 75 éves III. Károly királynál rákot diagnosztizáltak, mindössze egy héttel azután, hogy prosztataműtét miatt kellett kórházba vonulnia. Az uralkodó, akit a diagnózist követően „könnyített szolgálatba” helyeztek, mostanra visszatért a királyi elfoglaltságaihoz, és szeptember 3-án a Kamilla királyné Dyson Rákközpont megnyitóján azt nyilatkozta, hogy az uralkodó remekül van. Ám bennfentesek szerint valójában aggódik férjéért, nem véletlen, hogy Katalin hercegné is visszatér a feladataihoz, és Vilmos herceg is egyre több munkát vállal át apjától. Noha a király és a királyné látszólag határozottan áll a nyilvánosság elé, egy másik bennfentes korábban azt mondta az In Touchnak, hogy a dolgok sokkal zordabbak a színfalak mögött. „Bármilyen kellemetlennek is tűnik, a temetésének megtervezése már elkezdődött” — mondta a forrás.