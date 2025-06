Victoria Beckham először törte meg a csendet a családi balhé kirobbanása óta

Mindig is a fénylő páncélú lovagom voltál, de ez most már hivatalos is: Sir David Beckham. Micsoda megtisztelteség, nem is lehetnék ennél büszkébb rád. Az elkötelezettséged a fontos dolgok iránt, soha nem inogott meg. Az országod, a munkád, a szenvedélyed és mindenek előtt a családod a legfontosabb számodra. Büszke vagyok rád, és arra is, hogy vagy nekem. Nagyon szeretlek