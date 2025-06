Királyi szakértő szerint Vilmos hercegnek elege van a Harryvel való viszályból. Már nem haragszik a teszvérére: egyszerűen csak nem érdekli mit tesz és mit nem tesz.

Vilmos herceg és Harry herceg valaha nagyon közel álltak egymáshoz

Forrás: Getty Images Europe

Vilmos herceg mára túljutott a testvérével való konfliktuson

A brit királyi család belső viszonyait régóta figyelemmel kísérő elemzők szerint a két testvér – Vilmos herceg és Harry herceg – kapcsolata végérvényesen megváltozott, miután Harry 2020-ban hivatalosan is kilépett a királyi családból, majd később 2023-ban megjelentette önéletrajzi könyvét Tartalék címmel. A The Sun királyirovat-vezetője, Matt Wilkinson úgy véli, hogy a 43 éves Vilmos herceg mára túljutott a testvérével való konfliktuson, semmilyen kapcsolatot nem tartanak egymással és már arról is beszélnek, hogy ha Vilmos király lesz, öccse nem vesz részt a koronázási ünnepségén. A szakértő szerint korábban erős érzelmek tomboltak Vilmosban, de ezek az indulatok mostanra elcsitultak. „Az a benyomásom, hogy valószínűleg hosszú ideig csendben forrongott, de ennek vége” – fogalmazott Wilkinson. „Egyszerűen elengedte a dolgot és továbblépett” – tette hozzá.