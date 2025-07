Tudatosan cserkészhette be Andy Byron techmogult a a HR-es szeretője: Kristin Cabot minden szinten képes bizalmat építeni

Kristin Cabot, az Astronomer humánerőforrás-vezetője nyilvános profilján korábban azt állította magáról, hogy „minden szinten képes bizalmat építeni – a vezérigazgatóktól az asszisztensekig”. Nem sokkal később a nyilvánosság is tanúja lehetett ennek: a bostoni Coldplay-koncerten videóra vették, amint a házas vezérigazgatóval, Andy Byronnal ölelkezik, a csókkamera buktatta le őket. Azt pletykálják, Cabot tudatosan cserkészte be főnökét.

Andy Byron felesége törölte magát a közösségi oldalakról

A jelenetet a zenekar frontembere, Chris Martin is kommentálta: „Hűha, nézzétek ezt a kettőt. Vagy viszonyuk van, vagy csak nagyon szégyenlősek” – mondta a mikrofonba. A páros teljesen zavarba jött: Kristin Cabot elfordult, Byron pedig leguggolt, úgy bújt el a kamera elől. A videó futótűzként terjedt a közösségi médiában. Andy Byron felesége, Megan Kerrigan Byron rövid időn belül törölte a közösségi oldalait, de előtte - mint a Page Six megtudta - eltávolította férje nevét is a profilból.

Kristin Cabot 2024 novembere óta dolgozik az Astronomernél úgynevezett Chief People Officer pozícióban. LinkedIn-profilján „díjnyertes céges kultúrák” építőjeként mutatkozik be, és azt írja, „büszke arra, hogy innovatív rendszerekkel vonzza be a legjobb tehetségeket”. A kritikusok szerint ugyanakkor az érdemeivel büszkélkedő vezető most éppen a munkahelyi bizalom határait feszegeti.

Andy Byron vezetői stílusát korábban már érték kritikák

A csókkamerás botrány miatt újra reflektorfénybe került Andy Byron korábbi kínos ügye is. Egy 2019-es riport szerint Byron a korábbi munkahelyén, a Cybereason technológiai cégnél többször is indulatosan reagált a vele egyet nem értő beosztottakra, kirúgással fenyegette őket, és „nem tűrte az ellenvéleményt”.

Szerelmi viszonya Cabottal különösen kínos annak fényében, hogy Andy Byron nemrég sajtóközleményben dicsérte a HR-igazgatót. „Kristin kivételes vezetői képességei és szakértelme kulcsfontosságú az Astronomer fejlődésében” – fogalmazott, hozzátéve: személyisége „tökéletesen illeszkedik a vállalat értékrendjéhez”.