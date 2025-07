Az aranykor: miért őrül meg a világ egy amerikai kosztümös sorozatért, amiben etyepetye sincs?

Az utóbbi években elárasztottak minket a különféle kosztümös sorozatok, melyek porcelánbolton átrongyoló cirkuszi elefántként forgatták fel a műfaj szabályait. Az olyan művek, mint a Brigerton, A császárné, Ifjú hölgyek kézikönyve kétségtelenül szórakoztatók, de pont az a báj hiányzik belőlük, amiért a zsánert anno megkedveltük. Azt hinnénk, hogy nincs is igény klasszikus kosztümös sorozatokra, erre megjelenik a brit Julian Fellowes, a Downton Abbey írója és egy olyan drámasorozat tesz le az asztalra, mely visszahozta a műfaj régi fényét. Az aranykor megérdemelten vált sokak kedvencévé.

Miért olyan kiemelkedő Az aranykor c. HBO-sorozat?

Forrás: Forrás: HBO Max

A pénz beszél, de a vagyon suttog – Társadalmi bukás és felemelkedés Az aranykorban

Az 1880-as évek New Yorkjában járunk és egy vidéki lány belecsöppen a New York-i elit intrikákkal, versengéssel teli világába. Egy olyan korban járunk, amikor nagyívű gazdasági átalakulás ment végbe, ahol a származást szépen lassan felváltotta a tőke, melynek révén számos család felemelkedett, és kialakult a klasszikus tőkés osztály.

Az aranykor a régi és új világ párharcát mutatja be, pár előkelő család versengésén keresztül, ahol mindenki érzékeli a folyamatokat, de nem tehet ellenük semmit.

Ebben a kosztümös drámában tehát nem kizárólag pár teát szürcsölgető arisztokrata hölgy problémáit követjük végig, hanem egy teljes társadalom átalakulását, mely a mai világunk kialakulásához vezetett. Vagyonszerzés, előítéletek, társadalmi felemelkedés, valamint a kapcsolatok és pénz összefüggései állnak a fókuszban.

Az aranykor középpontjában a társadalmi felemelkedés, gazdasági változások állnak.

Forrás: Forrás: HBO Max

A fő konfliktusforrás az újgazdag Russell család felsőbb körökbe való beilleszkedésének kihívásit állítja középpontba, ám a hagyományos New York-i elitnek enélkül is megvannak a maga problémái.

Modern problémák régi köntösben: így kell mai problémákat tálalni egy kosztümös sorozatban!

Míg Az aranykort nézi az ember, a néző magára ismer a szereplőkben, ugyanis rendívül intelligensen csempésztek 21. században releváns kérdéseket régi korokba. Az aranykor nem ad negyedik hullámos feminista szövegeket szereplői szájába, a férfi karakterek nem válnak nemük paródiájává, de a női függetlenedésnek sem a szexualitás kifejezése az útja.

Ettől Az aranykor szereplői organikus, a korba illő személyek lesznek, saját történelmi érájuk határain belül feszegetik a határokat.

Ebben a sorozatban is feltűnnek olyan megosztó témák, mint a feketék helyzete, kirekesztés, de ezeket ízlésesen, történelmileg hitelesen ábrázolja Az aranykor, mely egy percig sem óhajtja szebbnek mutatni világát. Itt bizony egy fekete ember is lehet rossz, ahogy egy elvált nőt sem ment meg deus ex machina egy erőltetett forgatókönyvírói bravúr. Amikor mégis ilyen írói húzással élnek, annak jól megalapozott oka van, amire remek példa Az aranykor 2. évadának plot twistje. Aki ebben a New York-i társadalomban vét a szabályok ellen, kíméletlenül a peremvidékre kerül.