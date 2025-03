Keira Knightley, a kosztümös filmek királynője 40 éves lett: minden, amit tudnod kell róla

Ha van színésznő, akinek neve szinte egybeforrt a kosztümös filmekkel, az a ma negyvenéves Keira Knightley. Az arisztokratikus megjelenésű színésznő több, mint 60 műben csillogtatta meg tehetségét de magánélete is érdekesen alakult. Összeszedtünk mindent, amit tudni érdemes róla!

Keira Knightley 40 éves, aki kalózként és arisztokrataként is hely áll a fimvásznon.

Forrás: Getty Images

Honnan kapta különleges keresztnevét? Keira Knightley születése és gyerekkora

Keira Knighley 1985. március 26-án látta meg a napvilágot Londonban, egy fivére van, a zeneszerzőként tevékenykedő Caleb. A színészetet már az anyatejjel együtt szívta magába, mivel édesapja Will Kightley színész, édesanyja, Sharman Macdonald pedig forgatókönyvíró volt.

Szülei eredetileg a „Kiera” nevet kívánták lányuknak adni, egy orosz balerina után, ám édesanyja véletlenül „Keira” nevet betűzte, így ezzel a névvel él azóta is.

Színésznő tanulási nehézséggel

Iskolás évei nem voltak egyszerűek a Karib-tenger kalózai vagány kalóznőjének, ugyanis Keira Knightley diszlexiával küzd. Színészi pályát is többek között emiatt választotta, speciális szemüveg segít neki az olvasásban. Talán ez lehet az oka annak, hogy kizárólag angol nyelven beszél.

Melyek voltak az első szerepi és hogyan jött az áttörés?

Hihetetlen, de Keira Knightley már zsenge hatéves korától a kamerák előtt dolgozott, eleinte reklámokban kezdett, nyolcévesen pedig élete első sorozatszerepét is megkapta egy brit sorozat egyik epizódjában, amit több angol produkció is követett. A Star Wars univerzumban is tiszteletét tette, ahol a Baljós árnyakban ő alakította Padmé hasonmását, Sabét.

Egy anekdota szerint annyira hasonlítottak egymásra Natalie Portmannel a Baljós árnyak forgatásán, hogy még anyáik is összetévesztették őket.

Ez a szerep számos kaput nyitott meg előtte, az igazi áttörést azonban a Karib-tenger kalózai hozta meg számára, ahol Elisabeth Swan karakterét formálta meg három epizódon keresztül. Ez a szerep nemzetközileg ismertté tette és onnantól kezdve húzónév lett Hollywoodban, amiben remek triót alkotott Orlando Bloommal és Johnny Deppel.

A kosztümös filmek királynője

Noha egy vagány kalóznő megformálása tette világsztárrá, a Keira Knightley-filmek nagy része mégis kosztümös drámák, amik közül a Büszkeség és balítélet, Anna Karenina, valamint A hercegnő az ismertebbek.

A Vágy és vezeklés, valamint a Kódjátszma c. filmekben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték.

Ezeken felül vígjátékokban akciófilmekben is kipróbálta magát, például a Domino, illetve Igazából szerelem c. alkotásokban.