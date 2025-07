Elhunyt a 2000-es évek legendás énekese, akinek karrierjét egy megcsalás törte derékba - Videó!

Szívszorító hírek érkeztek a tengerentúlról. Július 17-én, csütörtök éjszaka ugyanis elveszítettük Robbie Pardlo-t, a City High zenekar korábbi frontemberét. A népszerű előadó halálának körülményeiről nem árult el részleteket a családja, de arról beszéltek a Peoplénak, hogy a rokonai és a barátai körében, békében távozott Robbie.

A City High formáció alapítója Robbie Pardlo a középiskolás barátaiból csinált világhírű zenekart

Forrás: Getty Images North America

A City High menetelését egy megcsalás tette tönkre

A 2000-es évek egyik legnépszerűbb R&B zenekara mindössze néhány év alatt világhírnévre tett szert, majd 2002-ben a What would you do? című számukat Grammy-díjra is jelölték. Végül a döntőben a Destiny's Child Survivor című számával szemben maradtak csak alul. A háromfős hiphop formáció azonban végül nem tudta kezelni a hirtelen jött sikert, és 2003-ban feloszlott. Utólag azonban kiderült, hogy nem népszerűség és a pénz okozta a bajt, hanem az, hogy a csapat női tagja Claudettre Ortiz az iskolás évek óta Pardlo barátnője volt, a koncertek alatt azonban összeszűrte a levet a harmadik taggal Ryan Tobyval. Végül össze is házasodtak egymással 2004-ben. Robbie pedig sosem tudta kiheverni, hogy így átverték.

Robbie Pardlo of NJ's City High, Grammy-nominated hip-hop and R&B group, dies at 46 l NJ. com https://t.co/f5pEyQlcwz — fuseboxradio (@fuseboxradio) July 19, 2025

A most elhunyt énekes nem tudta feldolgozni, hogy elhagyták őt a legjobb barátjáért, ezért az alkoholhoz nyúlt, majd éveken keresztül küzdött a függőségei ellen. A színpadra is csak évekkel később tért vissza, azonban már sosem tudott olyan sikeressé válni, mint a 2000-es évek elején.