Halála előtt szívmelengető üzenetet küldött lányának a Fantasztikus négyes sztárja — Így biztatta a színész Madisont

Titokban küzdött a rákkal a csütörtökön elhunyt Julian McMahon, akinek halálhírét a felesége, Kelly Paniagua jelentette be pénteken A Fantasztikus négyes és a Kés/Alatt sztárjának volt egy az első feleségével közös lánya, Madison Elizabeth, akivel imádták egymást, gyakran váltottak üzeneteket is. Most napvilágra került a sztár utolsó, a lányának írt, megható üzenete.

Madison, akiért rajongott az apja, Julian McMahon, az Instagramon posztolta ki, hogy mérföldkőhöz ért — a nyilvános üzenetváltásuk sokak szívét megdobogtatta. Julian McMahon titokban üzdött a rákkal

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA Julian McMahon mindig arra biztatta a lányát, hogy érje el a kitűzött céljait Madison nem akart színész lenni, egészen más irányban képzelte el az életét. Amikor az egyik fontos, mérföldkőnek számító célját elérte, ezt megosztotta az Instagram-oldalán. Egy videót posztolt magáról, amelyhez ennyit írt: „Ma megtartottam az első jógaórámat. Azt hiszem, az álmok valóra válnak". Julian McMahon sietve reagál lánya örömére: „Elképesztő vagy!” — írta a lányának, amire Madison játékosan így válaszolt: „Nem, te vagy az elképesztő! Az ausztrál-amerikai színész két évig élt házasságban a Baywatch sztárjával, Brooke Burnsszel, mielőtt 2001-ben szakítottak, egy évvel Madison születése után. Burns szombaton saját tisztelgést tett McMahon előtt, megosztott egy fotót róla és a lányukkal, és egy összetört szív emojival.