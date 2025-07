Barátság világnapja: ikonikus sorozatbéli barátságok, amiket imádunk – GALÉRIA

Július 30-án ünnepeljük minden évben a barátság világnapját. Ez egy különleges nap, amikor hálát adhatunk életünk fontos baráti kapcsolataiért. Hiszen barátok nélkül milyen is lenne az élet? Az igazi és őszinte barátságok kiállják az idő próbáját, és bármikor számíthatunk rájuk. Ők a bizalmasaink, titkaink őrzői, akiknek a vállán elsírhatjuk bánatunkat, vagy egy kávé mellett elmesélhetjük nekik a legújabb flörtünket. Velük a legjobb nevetni is, amikor a kacagástól szinte már a könnyünk is kicsordul. A barátság világnapja alkalmából összegyűjtöttünk 9 emlékezetes sorozatot, ahol a barátság a képernyőn is életre kel, és igazán megmutatja, mit jelent egymás mellett állni jóban-rosszban.

Charlotte, Miranda, Samantha és Carrie barátsága felejthetetlen.

Forrás: Northfoto

Ezekben a sorozatokban felejthetetlen a szereplők barátsága

A sorozatokban kedvelt téma a barátság ábrázolása. Gondoljunk csak a barátságról szóló egyik nagy klasszikusra, a Jóbarátok sorozatra, ahol évadokon át követhettük végig a főszereplők Rachel, Monica, Ross, Phoebe, Chandler és Joey életre szóló barátságát. De olyan sorozatok is, mint a Grace klinika vagy a Szex és New York évtizedek óta bizonyítják, hogy az igaz barátság nemcsak támogatást, hanem életre szóló élményeket és közös fejlődést is jelenthet. Ezekben a sorozatokban a szereplők kapcsolatai messze túlmutatnak a felszínességen, olyan baráti kapcsolatokat ábrázolnak, amelyekre minden ember vágyik. Bár a barátok lehetnek nagyon hasonlóak ,vagy éppen szöges ellentétei egymásnak, mégis van köztük egy véd és dacszövetség, ami segíti őket bármilyen nehéz helyzetbe is kerüljenek. Az ilyen híres barátságok inspirálnak bennünket, hogy a való életben is értékeljük és ápoljuk az őszinte barátságokat.

