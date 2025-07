Négy jelzáloghitelt vett fel Diana elszánt rajongója, hogy megszerezhesse a hercegné ruhatárát

A hölgy gyerekkora óta rajong Diana hercegnéért, azóta, hogy személyesen is találkozhatott vele. Most elhatározta, mindent megtesz azért, hogy összegyűjtse a walesi hercegné hagyatékából származó tárgyakat. Négy jelzáloghitelt vett fel, hogy annyi pénzhez jusson, ami az amerikai árveréshez kellett.

Diana ezt a Yuki Torimaru által tervezett ruhát a japán császári vacsorán viselte

Forrás: Tim Graham Photo Library

A találkozás és a misszió

Az ausztrál nő 12 éves korában találkozott Dianával, aki éppen Dél-Queenslandben tartózkodott. A kislány átverekedte magát a biztonsági akadályokon, így közelről láthatta az akkor még hercegi párt. Egyszer csak nagyon meglepődött, mert a hercegné elé állt, és szótlanul várta, hogy a kis kukkoló megszólítsa. A nő úgy emlékszik, hogy mozdulni sem tudott, így Diana elment. Utána szaladt, de közben egy kis kacsacsőrűemlős-figurát talált, amiről azt gondolta a hercegnő biztos elejtette, így vissza akarta adni neki. Egy rendőr állította meg, aki megnyugtatta, hogy Diana biztos szándékosan ejtette el, hogy így adja oda neki. Azóta a nő egész élete Dianáról szól. Küldetésének érzi, hogy őrizze az emlékét.

Az aukció

A nő egy Los Angeles-i árverés során a hercegnő 35 darabos kollekciójához jutott hozzá, közel 2 millió dollárért (682 millió forint) - írja a Daily Mail. Köztük olyanokhoz, mint a hercegné legendássá vált, virágos „gondoskodó ruhája" (caring dress), vagy például az Elizabeth Emanuel és Catherine Walker tervezők által készített egyedülálló darabokhoz is. A divatvilág két gurujának ruháit egyébként viseli Katalin hercegnő is. A nő hozzájutott Diana hercegné több tucat cipőjéhez, valamint azt a Károlytól kapott őszibarackszínű 'fascinator' fejdíszt is magánék tudhatja, amelyet a nászútján viselt.

A rajongó az egyedi fejdíszhez közel 9 millió forintos áron jutott hozzá.

Forrás: Hulton Royals Collection

A „gondoskodó ruha"

Az élénk kék és virágmintás ruhadarab szorosan kötődik a hercegnéhez, aki 1988 és 1992 között, kórházi látogatásai során viselte a Belville Sasson által tervezett ruhát. Az öltözék Diana hercegné kedvességének és emberségességének jelképévé vált sokak szemében.

Diana egy brazíliai árvaházban is viselte a különleges, virágos ruháját

Forrás: Tim Graham Photo Library

Diana hercegné emléke

Az aukció bevételének egy része – Diana hercegné tiszteletére – jótékony célra ment. A rajongó hölgy pedig, aki egyébként 2019 óta egy Diana múzeum vezetője, most egy vándorkiállítást is tervez. Szeretné minél több embernek megmutatni az eddig megszerzett különleges emléktárgyakat.