Lehet, hogy csak szexszabadságra kéne menned, hogy újra feléledjen a láng köztetek

Nem mindennapi felmérést készített egy erotikus kiegészítőket gyártó cég Amerikában. A LeLo nevű vállalat a felnőtt termékekre specializálódott és arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan lehet javítani az emberek szexuális életén. A kutatásukból kiderült, hogy sokan a szexszabadságra esküsznek, amely után sokkal izgalmasabbá és gyakoribbá vált a párok szexuális együttléte.

Szexszabadság: az intim pihenő lehet a megoldás az unalmassá váló erotika terén

Ha már hosszú ideje élsz kapcsolatban, akkor te is észrevehetted magadon, hogy már nem ugyanolyan izgalmas a szex a pároddal, mint korábban. Az évek alatt kiismertétek egymást, és egymás igényeit, és egy idő után, ha nem próbáltok ki semmi újdonságot, akkor unalmassá válhat a lepedőakrobatika. Számotokra lehet, hogy a szexszabadság jelenti a megoldást.

Szexszabadság: néhány hónapos szünet az életen át tartó izgalomért

A Guardian számolt be a LeLo felméréséről, amelyben 2000, szexuálisan aktív felnőtt véleményét kérték ki különböző témákban. A kutatásból kiderült, hogy az emberek 52%-a tartott már legalább egyszer több hónapos szünetet a szexuális élete során. További érdekesség, hogy a válaszadók 24%-a most is tervezi, hogy hamarosan újabb szünetet tart, hogy javítson az intim együttlétei minőségén. A szexszabadságról a LeLo marketingigazgatója, Luka Matutinovic árult el részleteket:

Az okok változatosak, volt aki más módjait akarta elsajátítani a vágyfokozásnak, míg néhányan az érzelmi közelség erősítését részesítették előnyben a fizikai kapcsolatokkal szemben. Az viszont egyértelműen kiderült a felmérésből, hogy a válaszadók nagyrésze szerint a szexszabadság, vagy a fizikai aktivitás más formáira való ideiglenes áttérés javított a szexuális élet minőségén

- kezdte beszámolóját a szakértő. Majd kifejtette, hogy miért működhet az intim pihenő:

A teljesítménykényszer és a nyomás csökkenésével elősegíthetjük, hogy jobban megismerjük a testünket és a vágyainkat. Az aktusmentes időszakban az emberek elkezdték felfedezni a örömnyújtás más típusait, és a vágyfokozás legújabb formáit. Szexuális játékokhoz nyúltak, és még jobban kívánták a testiséget, mint valaha. A válaszadóink 53%-a úgy vélekedett, hogy egy szexszabadság után sokkal jobban értékelték a párjukat és a vele való szeretkezést.

Egy dolgot zárásként még leszögezett Luka Matutinovic. Rámutatott, hogy néhány hónapnál ne tartson tovább a szexszabadság, ugyanis a legtöbb megkérdezettjük azt mondta, hogy nem bírná ki egy évig szex nélkül, és állításuk szerint ez a kapcsolatuk végét is jelentené.