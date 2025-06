Szörnyű hírek érkeztek a királyi családtól: baleset érte a trónörököst

Szerdán megrázó közleményt adott ki a holland királyi család: Maxima királyné ugyanis arról írt, hogy idősebbik lánya a 21 éves trónörökös Katalin Amália orániai hercegnő súlyos lovasbalesetet szenvedett kedd délután, és ennek következtében kórházba kellett őt szállítani. Később a palota elárulta, hogy a hercegnőnek eltört a felkarcsontja, és műtétre szorul.

A királyi család közleményben tudatta, hogy lovasbalesetet szenvedett Katalin Amália hercegnő (középen)

Forrás: Northfoto

A hercegnő tegnap leesett a lováról és eltörte a felkarcsontját. Jelenleg az Utrechti Egyetemi Kórházban van, és hamarosan megműtik. A kezdeti ijedtség után a körülményekhez képest jól van. További információkkal akkor fogunk csak szolgálni, amint világossá válik, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat a balesete a hivatalos útjai és a királyi családban lévő kötelességei tekintetében.

- idézte a királyné szavait a People.

A holland királyi család tagja rendkívül összetartóak

A család egyik ismerőse szerint a baleset idején Maxima királyné éppen egy hivatalos rendezvényen vett részt, azonban amikor megtudta mi történt, azonnal felállt és elhagyta az eseményt. Néhány perccel később már a kórházban volt a lánya mellett.

Bár a szűkszavú közleményből nem sok minden derült ki, a lap forrásai szerint a 21 éves trónörökös tapasztalt lovas, saját lova is van, akit Mojitónak hívnak, és gyakran posztol képeket is a négylábú barátjával. Vilmos Sándor király és Maxima királyné legidősebb leánya kiskora óta lovagol, emellett teniszezik és énekelni is szokott. Remélhetőleg jól fog sikerülni a műtéte is, és hamarosan újra nyeregbe pattanhat.