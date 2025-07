Döcögősen indult Jennifer Lopez turnéja: egyre elégedetlenebbek a rajongók, a jegyek sem fogynak

Jennifer Lopez a múlt hétvégén a spanyolországi Galíciában található Tafisa Parkban indította el Up All Night című új turnéját, amely azonban korántsem a megszokott látványvilággal és lendülettel rajtolt el. A sztár idén kisebb városokban és jóval kisebb közönség előtt lép fel, ráadásil több koncert dátuma is módosult – ezzel nem kis csalódást okozott a rajongóknak.

Jennifer Lopez tudnéja döcögősen indul

Forrás: Getty Images

A turné állomásai között olyan országok szerepelnek, mint Spanyolország, Egyiptom, Lengyelország, Románia, Örményország és Kazahsztán. A megszokott hatalmas stadionok helyett azonban Lopez ezúttal kisebb, gyakran szállodákhoz kapcsolódó helyszíneken lép fel, amelyek legfeljebb 20 ezer néző befogadására alkalmasak.

Jennifer Lopez turnéja: elédedetlenek a rajongók

A turné még a kezdete előtt botrányt kavart: Jennifer Lopez eredetileg július 4-én adott volna koncertet Egyiptomban, egy luxusszállodában, Sharm El Sheikhben, ám a fellépést az énekesnő kérésére július 30-ra halasztották. A hír gyorsan elterjedt a közösségi médiában, a rajongók – főként arabul – dühösen kommentálták a döntést. „Miért hirdeted meg a koncertedet hónapokkal előre, ha az utolsó pillanatban mégis lemondod?” – írta egyikük. Más valaki így fogalmazott: „Már négyszer változtatta meg a plakátot. Ez már komolytalan.”

A Daily Mail beszámolója szerint a luxusszállodában megszálló vendégek ingyen vehetnek részt a koncerten, ám egy éjszaka nem olcsó, 700–2000 dollár között kell egy szobáért fizetni.

Törökországban sem alakult zökkenőmentesen a szervezés: a sztár eredetileg augusztus 5-én lépett volna fel Antalyában, de a koncertet előrehozták július 23-ra, az eredeti időpontban pedig végül Isztambulban ad koncertet.

Spanyolországban is történt változás: a malagai koncert helyszínét az utolsó pillanatban változtatták meg, így a tervezett, 27 500 fős stadion helyett végül a fuengirolai Marenostrum színpadán lép fel, amelynek kapacitása 18 500 fő.

A jegyek sem úgy fogynak, ahogy azt az énekesnő elképzelte,ezért Jennifer Lopez olyan lehetőséget is kínál, amit korábban az Egyesült Államokban soha nem tett meg: személyes találkozót hirdetett meg rajongói számára. Az albán Tirana Post szerint a randik ára 1650 dollártól indul, Spanyolországban pedig akár 2000 dollárt is elkérnek egy „meet and greet” eseményért.