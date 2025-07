Jennifer Lopez bikinis fotóitól leesik az állad - Az énekesnő ma kezdi meg turnéját

Bikinis fotókkal üzent rajongóinak Spanyolországból Jennifer Lopez. Az énekesnő július 8-án kezdi meg fellépéssorozatát Pontevedrában.

Jennifer Lopez július 8-án indítja koncertturnéját

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez visszatér

Jennifer Lopez Spanyolországban tér vissza koncertszínpadokra, miután tavaly lemondta This Is Me Live turnéját. Az 55 éves énekesnő az Up All Night nevű új koncertsorozatát július 8-án kezdi Pontevedrában, majd többek közt Madridban, Barcelonában, Budapesten, Varsóban, Abu-Dzabiban és Isztambulban is fellép. Az év végén Las Vegasban folytatja a fellépéseket.

Jennifer Lopez bikinis fotók kíséretében üzent

Forrás: Jennifer Lopez/Instagram

„¡Hola España! Nos vemos pronto”

A turné megkezdése előtt Jennifer Lopez - aki dalban üzet Ben Afflecknek - a spanyol tengerparton pihent, ahol egy fekete-fehér bikiniben, sárga nyugágyon napozva mutatta meg irigylésre méltó alakját. Instagram-bejegyzésében ezt írta: „¡Hola España! Nos vemos pronto”, vagyis „Szia, Spanyolország! Hamarosan találkozunk!”

Jennifer Lopez alakját bárki megirigyelheti

Forrás: Jennifer Lopez/Instagram

Már nem kell sokat aludni a budapesti fellépése előtt

Budapesten, az MVM Dome-ban július 20-án lép fel Jennifer Lopez, a jegyeket pillanatok alatt elkapkodták. „Elsősorban azt szeretném elmondani: köszönöm, hogy vagytok. Köszönöm a szeretetet, a támogatást, az energiát, amit tőletek kapok nap mint nap. Alig várom, hogy találkozzunk, hogy együtt énekeljünk, táncoljunk, és bulizzunk egy hatalmasat. Minden egyes koncerten a szívemet adom, és ezt most ti is megkapjátok őszintén, tisztán és nagyon nagy szeretettel” – üzente Jennifer Lopez korábban a magyar rajongóknak, később pedig a saját közösségi oldalán is megosztotta a tiszteletére készült magyar flashmobot. A résztvevők között ott táncolt Köllő Babett is, aki maga is nagy JLo-rajongóként lelkesen csatlakozott a közös élményhez. Az énekesnő bejegyzése több mint 310 millió követőhöz jutott el.