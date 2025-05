Jennifer Lopez üzent a magyar rajongóknak: erre számíthat, aki ott lesz a fellépésen

Ahogy megírtuk, Jennifer Lopez júliusban lép fel Budapesten az MVM Dome-ban. A jegyek pillanatok alatt elkeltek, a színésznő pedig most magyar rajongóinak is üzent.

Jennifer Lopez üzent a magyar rajongóknak

Jennifer Lopez: „egy mélyebb kapcsolódásra is vágyom”

„Elsősorban azt szeretném elmondani: köszönöm, hogy vagytok. Köszönöm a szeretetet, a támogatást, az energiát, amit tőletek kapok nap mint nap. Alig várom, hogy találkozzunk, hogy együtt énekeljünk, táncoljunk, és bulizzunk egy hatalmasat. Minden egyes koncerten a szívemet adom, és ezt most ti is megkapjátok őszintén, tisztán és nagyon nagy szeretettel” – üzente Jennifer Lopez a magyar rajongóknak. Az énekesnő arról is beszélt, hogy mire lehet számítani tőle az Up All Night turnén: „Ez a turné nagyon személyes lesz számomra. Az It’s My Party is egy hatalmas ünnep volt… Örömmel, tánccal, élettel teli. Most is ezt az örömöt szeretném megosztani veletek, és közben egy mélyebb kapcsolódásra is vágyom. Ahogy mondtam, az elmúlt évem tele volt szívszorító döntésekkel, nehéz pillanatokkal,mindez formált és átalakított. Most úgy érzem, végre újra megtaláltam önmagam… és ezt az utat mindenképpen szeretném megosztani veletek. Ez az jó energia lesz velem a színpadon is, minden egyes dalban, minden mozdulatban, minden pillanatban” – nyilatkozta.