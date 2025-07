Folytatódott az üzengetés Justin Bieber és Selena Gomez között, de vajon mit szól ehhez Hailey Bieber?

Továbbra sem tudni, hogy mi folyik a színfalak mögött Justin Bieber, Selena Gomez és Hailey Bieber között. Az elmúlt hónapokban ugyanis több furcsa dolog is történt közöttük. Minden azzal kezdődött, hogy a korábbi barátnők magyarázat nélkül megszakították egymással a kapcsolatot és kikövették egymást Instagramon. Ezután felröppentek olyan hírek, hogy Justin Bieber és a felesége Hailey Bieber házassága zátonyra futott, mert a világsztár továbbra is szerelmes az exbarátnőjébe. Ezek után Bieber még olajat is dobott a tűzre, amikor egy Selenára hasonlító tinédzserlánynak szerelmet vallott a közösségi médiában. Most pedig újabb kínos jelenetet rendezett a kanadai énekes.

Justin Bieber felesége és az exbarátnője nagyon jóban voltak egymással korábban

Forrás: Instagram

Justin Bieber megosztotta az exe legjobb barátnőjének bejegyzését

Az Indiatimes számolt be róla, hogy az énekes szombat este egy különleges posztot osztott meg az Instagram-sztorijában. Justin Bieber az új albuma a SWAG egyik számát a Daisies-t közölte újra a 24 óráig elérhető történetében. Ez még nem számítana érdekesnek, vagy izgalmasnak, de az igen, hogy kinek a videóját osztotta meg az énekes. A szemfüles rajongók ugyanis észrevették, hogy Francia Raisa töltötte fel az Instagram-történetébe a Daisies című szám szövegét, amit ezután észrevett Justin Bieber és azonnal megosztotta a saját oldalán is. De ki az a Francia Raisa? Hát ő Selena Gomez legjobb barátnője, és vesedonorja. Neki köszönhetjük, hogy a nagybeteg énekesnő talpratudott állni. Úgy látszik, hogy Justin és Francia továbbra is jó viszonyban vannak a szakítás óta és a hölgy támogatja a nehéz időszakon keresztülmenő világsztárt. Emellett lehet, hogy Francia is egyetért azokkal a rajongókkal, akik szerint ezt a számot Selenának írta az énekes.

A lap tájékoztatása szerint Justin Bieber miután megosztotta a videót, rájött, hogy kínosan veheti ki magát a szituáció ezért néhány óra után törölte a bejegyzést.

A Daises dalszövege azonban továbbra is tele van rejtett utalásokkal, amelyek értelmezését rátok bízzuk. Döntsétek el ti, hogy a feleségének, vagy az exbarátnőjének írhatta ezeket a sorokat:

Nem akarok csak a barátod lenni, azt akarom, hogy bőr a bőrhöz érjen. Közelebb akarok kerülni hozzád. Amikor azt mondtad, hogy "örökké", akkor komolyan gondoltad, vagy nem? Számolom a napokat, hogy mikor láthatlak újra.

- hallható a Daisies dalszövegében.