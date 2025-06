Mégis Selena Gomez miatt válhat Hailey és Justin Bieber? - A két híresség már nem is követi egymást

Azt, hogy már nem kíváncsiak egymásra, sokan furcsállják, ugyanis eddig Selena Gomez Hailey Bieber nagy rajongójaként hivatkozott magára, amit a friss milliárdos is lelkesen viszonzott.

Selena Gomez Hailey Bieber kikövették egymást az Instagramon

Forrás: Instagram

Selena Gomez Hailey mellé állt - Vagy mégsem?

Az énekes-színésznő és a modell rajongói is észrevették a közösségi médiában történteket, ami sokakat meglepett. Bár Selena és Hailey többször is tagadták, hogy viszályban lennének, a rajongók mégis, a mai napig arról beszélnek, hogy Justin Bieber miatt nézeteltérés alakult ki közöttük. Az is igaz, hogy Bieberék Vouge-os vitája után Selena egy Insta-posztban tette egyértelművé, hogy a feleség oldalán áll és lélekben támogatja őt. Ehhez képest elég furcsa lépés, hogy kikövették egymást, mintha eltörölnék az ismertséget, vagy mintha nem lennének többé kíváncsiak a másikra. Ráadásul mindezt egyszerre tették, ami valami nagy balhét sejtet a háttérben. Talán mégis igazak a pletykák és Justin és Hailey esetleges válása tényleg Selenának köszönhető?

Selena Gomez évekig randevúzott Justin Bieberrel, összejöttek, szakítottak, megint összejötek, egészen 2018-ig, amikor végleg elváltak újaik, majd az énekes szinte azonnal össze is költözött akkori nevén Hailey Bieberrel.