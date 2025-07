Justin Bieber nyilvánosan ismerte be, hogy válságban a házassága: „Jobb lenne abbahagyni"

Pénteken került fel a streaming platformokra a 21 dalt tartalmazó Swag című album, amelyben Justin Bieber több dalon keresztül is az elmúlt időszak nehézségeiről vall. Az énekes arról is vall a dalszövegekben, hogy házassága Hailey Bieberrel megreccsent. A lemez egyik legmegrázóbb száma a rajongók szerint a Walking Away.

Justin Bieber és Hailey Bieber házassága válságba került

Forrás: Getty Images North America

„Tartunk egy kis szünetet” – énekelte Justin Bieber

A Walking Awayben a 31 éves előadó arról énekel, hogy párja többször hátba támadta, akkor, amikor ő éppen a legsebezhetőbb volt. A dal szövegében így fogalmaz:

„Jobb lenne abbahagyni, mielőtt olyasmit mondunk, amit megbánunk. Próbára tettük egymás türelmét. Talán jót tenne egy kis szünet. Emlékezzünk rá, mit jelent a kegyelem.”

A refrénben újra és újra elhangzik: „Nem megyek el. Te voltál a gyémántom. Gyűrűt adtam, ígéretet tettem. Azt mondtam, megváltozom. Ez az emberi természet.”

Ám a Go Baby című dalban Justin Bieber már egészen más hangon szól feleségéről. Áradozik róla és sminkmárkájáról, ikonikusnak nevezi.

„Amikor a napfény árnyékká válik, és minden túl nehéznek tűnik, olyan vagy, mint víz a virágnak. Tudom, hogy szükséged van az esőre. Nincs semmi, aminek működnie kellene, és semmi, aminek el kéne romlania. Nem kell úgy tenned, mintha minden rendben lenne” – énekli, majd így zárja a dalt: „Sírj a vállamon, és maradj velem.”

A pár képviselői egyelőre nem kommentálták a dalok tartalmát.

Justin és Hailey Bieber 2016 óta vannak együtt, kapcsolatuk során többször is szakítottak, majd újra egymásra találtak. 2018 szeptemberében házasodtak össze, és hat évvel később megerősítették fogadalmukat, mielőtt megszületett első közös gyermekük, Jack. A tíz hónapos kisfiúval készült családi fotók az új album promóciójában is szerepet kaptak.