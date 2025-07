„Kinőtték az Adelaide Cottage-ot” – új rezidenciát keres Vilmos és Katalin

A család költözése 2022-ben egybeesett Erzsébet királynő halálával, és az Adelaide Cottage - bár eleinte nem ajánlották, mondván, hogy túl hűvös - fontos szerepet játszott Katalin hercegnő felépülésében is, miután rákdiagnózisa miatt kemoterápián esett át. Most, hogy György herceg számára az Eton College – évi több mint 63 000 fontos tandíjával – az egyik legesélyesebb iskola, a család a jövőbeli lakóhelyét is ehhez igazíthatja.