Vége a nagy napnak és teljesen kivagy? Lehet, hogy esküvő utáni depressziód van— Szakértőnk válaszol

Sok nő számolt be arról, hogy az esküvő után hirtelen ürességet, szomorúságot, melankóliát sőt akár depressziót is tapasztalt. Meglepő, ugye? Pedig az egyre gyakoribb jelenségnek neve is van: post-wedding blues, vagyis esküvő utáni depresszió. Ha úgy érzed, téged is érint a téma, segít Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Az esküvő utáni depresszió gyakoribb, mint gondolnánk

Minden, amit az esküvő utáni depresszióról tudnod kell

Mlyen tünetei vannak?

Természetes az a nosztalgikus, keserédes érzés, amit a párok megtapasztalnak az esküvő utáni napokban. Gondolj csak bele, valószínűleg életed egyik legjobb bulija volt, ahol ott volt minden szeretted, barátod és számodra fontos ember. Az esemény rengeteg szervezést igényelt, amibe a szívedet, lelkedet beletetted és egyszer csak vége lett. De nem mindegy mikor alakul át ez a szomorúság esküvő utáni depresszióvá. Az esküvő utáni depresszió nem is igazán depresszió, hanem inkább egyfajta negatívabb állapot, ami nem konstans és egy jó pár hónap után el is illan. Ahogy telik az idő, úgy talál az ifjú pár is egyre inkább magára, ezzel együtt pedig eltűnik a melankólia. De miért vagyunk lesújtottak, amikor éppen hozzámentünk életünk szerelméhez?

Egy 2018-as kutatásban, amiben a jegyesség alatt illetve az esküvő utáni 6 hónapban kérdeztek meg nőket azt mutatta ki, hogy a 152 résztvevő majdnem 12% arról számolt be, hogy depressziót, melankóliát érez/érzett az esküvő után.

Az esküvő utáni depressziónak két fő okozója lehet: a nagy elvárások miatti csalódottság, illetve a régi énünk gyászreakciója.

Nagy elvárásokkal futunk neki a nagy napnak, és az azt követő életnek. Hónapokig kitölti a napjainkat a szervezés, és az esküvő után csak az üresség marad. Ráadásul újra kell definiálni saját magunkat. Új szerepbe kerülünk a házasságkötés után, és nemcsak jogi értelemben, hanem pszichológiai, pszichés értelemben is hat ránk, és hogy ez a szerep, amibe belekerülünk, kötelezettségekkel jár. Egy a házasságban már nem csinálhatun minden úgy, ahogy azelőtt, ezért kicsit a függetenségünket is gyászoljuk. Meg kell élni azt, hogy megjelenik a "mi" érzése.