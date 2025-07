Előre megtervezte a temetését Ozzy Osbourne — Megrendítő, ahogy saját gyászszertartását elképzelte

Ozzy Osbourne családja még nem osztott meg semmilyen információt a legenda temetésével kapcsolatban, de Ozzy korábban elárulta, hogy nem akarja, hogy a végső búcsúja a szomorúságról szólna, azt szeretné, ha a temetése egy alkalom lenne a hála kinyilvánítására.

Ozzy Osbourne megterevezte a saját temetését

Forrás: Getty Images

Megrendítő, ahogy Ozzy Osbourne a temetésére gondolt

„Nem lesz rágódás a múlton. Sok ember egész életében semmi mást nem lát, csak nyomorúságot, tehát bármilyen mércével mérve, a legtöbben ebben az országban – különösen az olyan rocksztárok, mint én – nagyon szerencsések vagyunk. Ezért nem akarom, hogy a temetésem szomorú legyen, inkább olyan alkalom legyen, ahol hálát lehet mondani mindenért” — mondta egy 2011-es interjúban Ozzy.

A Black Sabbath frontembere ahhoz is ragaszkodott, hogy a temetése inkább egy ünnepség legyen, mint egy „búskomor fesztivál”, és hogy bármilyen zenét játszhatnak, amíg az szeretteit boldoggá teszi.

„Őszintén szólva nem érdekel, mit játszanak a temetésemen; Justin Bieber, Susan Boyle és a We Are the Diddymen dalait is feltehetik, ha az boldoggá teszi őket” – viccelődött a humoráról ismert Ozzy, aki még a temetésén is meg akarta tréfálni az őt gyászolókat, hogy mosolyt csaljon az arcukra. Tervei között szerepelt például egy videó, amit a gyászszertartáson játszanának le, és amin másodvéleményt kér egy orvostól a haláláról.

Néhány évvel később azonban egy másik interjúban Ozzy azt nyilatkozta, hog választott egy dalt a temetésére, szeretné, ha azt mindenképpen lejátszanák le. Ez a The Beatles A Day In The Life című száma. A dalválasztást azzal indokolta, hogy a Beatles inspirálta őt arra, hogy zenész legyen, és elárulta, hogy az 1964-es She Loves You című slágerüket hallva lett lelkes rajongójuk. Egy valamiben már 2016-ban is biztos volt: nem a saját dalaira akar az utolsó útjára menni.

„Biztosan nem akarom a kicseszett greatest hits albumomat – azt soha nem hallgatom, rohadtul szégyellem. És biztosan nem akarok vidám dalt – meghaltam...”