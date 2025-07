A rocktörténelem legmenőbb gitárosa lopta a cilinderét: 10 meglepő sztori a 60 éves Slash életéből

Cilinder, Les Paul elektromos gitár, napszemüveg – Aki ezekből nem ismeri fel a Guns n’ Roses gitárosát minden bizonnyal most érkezett az űrből. Saul Hudson, azaz Slash olyan számokkal betonozta be magát a zenetörténetbe – és kergette őrületbe a hangszerboltosokat –, mint a Sweet Child o’ Mine vagy a Welcome to the Jungle. Hatvanadik szülinapja alkalmából hoztunk róla 10 érdekességet.

A ma 60 éves Slash élete tele van érdekességekkel.

Forrás: Getty Images North America

Ezt a 10 érdekességet te sem tudtad Slash-ről

1. Egy Rolling Stones szám hatására kezdett gitározni

Amikor 1979-ben Steven Adlerrel zenekart akart alapítani, Slash eredetileg basszusgitáron játszott volna. A banda végül nem jött létre, viszont amikor elment az első zeneórájára és meghallotta a Rolling Stones „Brown Sugar" c. számát, azonnal eldöntötte, hogy ő gitáron akar játszani.

2. Dobosként debütált a színpadon

Gitárosként vált ismertté, azonban Slash eredetileg dobon játszva debütált egy iskolai darabban, még 5 éves korában.

3. Első gitárja minden volt csak nem elektromos

Ikonikus cilindere mellett a Les Paul típusú elektromos gitár Slash védjegye, így nem is gondolnánk, hogy első hangszere egy flamenco gitár volt, melyet nagymamájától kapott.

4. Cilinderét eredetileg lopta

Épp a Guns n’ Rosesszal turnéztak 1985-ben, amikor betért egy kisebb butikba és meglátott egy cilindert, ami azonnal megtetszett neki. Fizetés helyett azonban egyszerűen ellopta a fejfedőt, melyet egy indián stílusú ezüstövvel kombinálva tett egyedivé.

Az enyveskezű gitáros önbizalmát akarta felturbózni valami egyedi kiegészítővel.

5. Hatalmas hüllő és dínó rajongó

A legendás gitáros nem csupán az emlékezetes dallamokért, de a hüllőkért is odavan, ugyanis gyerekkora óra nagy dínórajongó. Amikor még Londonban élt rendszeresen ellátogatott a Crystal Palace parkba, ahol életnagyságú dinoszauruszszobrok vannak kiállítva, első gyereke születéséig pedig népes kígyógyűjteménye volt.

6. A zeneiparba született

Slash számára nem volt ismeretlen a zeneipar, mivel divattervező édesanyja, Ola J. Hudson többek között David Bovie-nak tervezett fellépőruhát. Édesapja, Anthony Hudson pedig egy kiadó művészeti vezetője volt.