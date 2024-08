Pamela Anderson új megjelenése hihetetlen népszerűséget hozott számára - FOTÓK

Az utóbbi hónapok vörös szőnyeges megjelenésein sokan alig ismertek rá Pamela Andersonra. A Baywatch egykori bombázója smink nélkül állt a nyilvánosság elé. A híresség azt állítja, sokkal több rajongója van, amióta nem festi magát, ami valószínűleg természetes megjelenésének köszönhet.

Pamela Anderson sminkese halála óta kerüli a feltűnést

Forrás: Getty Images

Pamela Anderson: "Már nem én akarok a legszebb lenni"

Pamela 2023-ban a párizsi divathéten jelent meg smink nélkül. A világsztárért aggódtak a rajongói, de elmondta, döntésének egyrészt komoly oka van, és hozzátette, felszabadítja, hogy már nem kell mindenáron a külvilág elvárásainak megfelelnie. A színésznő elmondta, hogy tulajdonképpen már régi sminkese, Alexis Vogel 2019-es halála óta nem festi magát feltűnően. Hozzátette, olyan sminket úgysem készítene neki senki, mint Alexis.

"Amikor felöltöztem ezekbe a gyönyörű ruhákba arra gondoltam: nem akarok versenyezni velük, hadd érvényesüljenek. Már nem én akarok a legszebb lenni egy rendezvényen és ez hatalmas szabadságot ad. Egyébként nincs szükségem stylistra sem. A mamám mindig azt mondta nekem, az életed egy pontján nem akarod majd sminkelni a bőrödet. És milyen igaza van: nem lehet az életünk végéig a fiatalságot hajszolni" - nyilatkozta a rendezvény után.

Pamela Anderson smink nélkül jelent meg a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images

Meglepődött, hogy észrevették rajta a változást

„Nem hittem volna, hogy bárki is észreveszi” – nyilatkozta az 57 éves Anderson a Better Homes & Gardensnek augusztus 7-én „És aztán mégis nagy port kavart. Vannak, akik megállítanak az utcán, és azt mondják: 'Tudod, korábban soha nem szerettelek, de most már igen'" - tette hozzá. Pamela Anderson arról is beszélt, hogy az a „rajzfilmfigura”, amelyet önmagából alkotott, szórakoztató volt egy ideig. „Én már nem vagyok az, aki voltam és Alexis nélkül jobb, ha nem sminkelek” - vélekedik.