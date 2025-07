61 éves Sandra Bullock: így tér vissza a színésznő, akinek minden filmjét ismered

Sandra Bullock 61 éves lett, az internet pedig egy emberként ordított fel: „TÉNYLEG?!” Mert Bullockot valahogy mindig örök harmincasnak képzeltük. Maximum negyvenesnek, de csak ha szigorúan nézzük. A színésznő most mégis újra reflektorfénybe került, és nem csak a születésnapja miatt, hanem mert visszatér. Újra. Végre. Hivatalosan is.

Sandra Bullock 61 évesen is megállíthatatlan

Forrás: WireImage

61 éves Sandra Bullock: varázslat, visszatérés, villamosrobbanás

Ez nem egy PR-fogás! A 61 éves Sandra Bullock újra filmez, méghozzá nem is akármivel – jön az Átkozott boszorkák 2! A rajongók pedig már most bepakolták a fahéjat, a gyertyákat és a fekete macskákat. Újra együtt lesz Sandra Bullock és Nicole Kidman, a nosztalgiafaktor pedig a maximumon pörög és úgy tűnik, tényleg visszatérünk a '90-es évek mágikus női energiáihoz.

Aki követte a híreket, tudja, hogy Sandra Bullock visszavonulása nem egy szeszélyes döntés volt. Férje, Bryan Randall halála mélyen megrázta, és a színésznő évekig nem vállalt új szerepet. Visszavonult, anyaként élt és a gyerekei, Louis és Laila voltak az első számú prioritásai.

Átkozott boszorkák folytatása: tényleg jön vagy csak álmodunk?

Átkozott boszorkák (Practical Magic) az a film, ami egyszerre volt boszorkányos, drámai, megható és kicsit sem akart ijesztő lenni. És most jöhet az Átkozott boszorkák folytatása. A jó hír pedig, hogy Sandra Bullock visszatér és Nicole Kidman szintén. A kevésbé jó: Evan Rachel Wood nem tér vissza az Átkozott boszorkák folytatásában, ami fájó pont lehet a rajongóknak. De kárpótlásul érkezhet Joey King, aki egyébként Sandra szerint is igazi „mini-hatalmas-tehetség”, és az is felmerült, hogy Sandra Bullock Evan Rachel Wood karakterének vonalát másképp építené újra. A produceri háttérmunka pedig már gőzerővel zajlik.