A következő 36 óra rázósnak ígérkezik: heves zivatarok, jégeső és szélvihar is kialakulhat - Videó!

A HungaroMet előrejelzése szerint a vasárnapra virradó éjszaka jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett zivatarok kialakulására lehet számítani, amelyek dél, délnyugat felől észak, északkelet felé haladhatnak. A zivatarokat általában viharos széllökések, jégeső és jelentősebb mennyiségű csapadék is kísérheti. Heves zivatarok, esetleg zivatarrendszer kialakulásához is adottak lehetnek a feltételek - kisebb eséllyel az északnyugati tájakon. A legerősebb cellákhoz erősen viharos széllökések, nagy méretű jég és felhőszakadás is társulhat. Ez pedig még nem minden, tartogat még meglepetéseket a vasárnapi időjárás.

Zivatar, heves esőzés, és akár jégeső is jöhet vasárnap hajnalban

Forrás: Shutterstock

A zivatar az ország bármely pontján megjelenhet a hét utolsó napján

Vasárnap többfelé, ismétlődő jelleggel várható zivatarok kialakulása az országban, melyekhez elsősorban felhőszakadás társulhat, de jégeső, és viharos széllökés is kísérheti őket. Emellett károkozó szélrohammal és nagyobb méretű jéggel kísért heves zivatar is előfordulhat a keleti, északkeleti határvidéken a déli óráktól estig.

Érdemes lehet a törékeny, vagy éppen könnyű eszközeinket és növényeinket bevinni, hogy a szél ne tudjon kárt tenni bennük. Ezen felül a lapunknak Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt nyilatkozta, hogy a pillanatok alatt kialakuló villámárvizek komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el, ezért fontos, hogy vasárnap fokozott óvatossággal közlekedjünk, és figyeljünk oda a környezetünkre.

Újabb figyelmeztetés érkezett a meteorológusoktól szombat délután

Szombaton újabb figyelmeztetést adtak ki a HungaroMet szakértői a szolgálat hivatalos Facebook-oldalán. Egy videójukban arról számoltak be, hogy egy légörvény tör be hazánkba, amely hatására egyrészt heves, akár károkozó zivatarok jelennek meg, másrészt jelentős mennyiségű csapadék is érkezik vele. A teljes meteorológiai előrejelzést itt tudjátok megtekinteni: