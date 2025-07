Egy rajzfilmfigura mentette meg Alec Baldwin életét, amikor a legsötétebb időszakán ment keresztül

2024. július. 12-én az Új-mexikói Santa Fe-i bíróság felmentette Alec Baldwin-t a gondatlan emberölés vádja alól. A színésznek azért kellett három éven keresztül jogi harcot vívnia, mert 2021-ben a Rust című westernfilm forgatása alatt halálosan megsebesítette az egyik operatőrt Halyna Hutchinst. A tragikus esetet végül balesetnek minősítették. Alec azonban az ártatlansága bizonyításával eltöltött évek alatt testileg és lelkileg is megroppant, felesége Hilaria Baldwin szerint a baleset után sokáig öngyilkos gondolatai is voltak a férjének. Most kiderült, hogy az mentette meg Baldwin életét, hogy a képregények világába menekült.

Alec Baldwin testileg és lelkileg is megterhelő éveken van túl

Forrás: Getty Images

Alec Baldwin legjobb barátja a Snoopy nevű rajzfilmfigura lett

Baldwin a hétvégén egy Snoopy tematikájú rendezvényen vett részt, ahol egy pódiumbeszélgetés során elárulta, hogy gyerekkorában imádta a négylábú kalandjairól szóló regényeket, és felnőttként is szívesen olvasta azokat a gyerekeinek. Azt viszont sosem gondolta volna, hogy élete legnehezebb időszakában - amikor azt fogja érezni, hogy gyűlöli őt az egész világ - akkor a képregények újra olvasásával fogja tudni kizárni a külvilágot. Amikor a depresszió kínozta, a képregények világában találta meg újra önmagát.

Sokszor csak ültem a dolgozószobámban és a képregényeket olvastam. Lucy, Snoopy, és Charlie Brown kalandjait. Ezzel tudtam csak kizárni a külvilág ordítását, amikor úgy éreztem, hogy reménytelen a helyzetem.

- árulta el egy korábbi interjújában a sztár, aki most a rendezvény során felelevenítette a halálos baleset után érzett fájdalmát, és azt, hogy mi változott meg benne az eset, és az azt követő hároméves jogi harc után.

Ha egy ilyen erőteljes dolog történik az életedben, el sem tudod képzelni, hogy mennyire megváltoztathat téged. El sem tudom mondani, hogy mennyire más ember vagyok, mint 3 és félévvel ezelőtt. Teljesen átértékeltem, hogy mit akarok, és mit nem akarok soha többet tenni az életemben. Átgondoltam azt is, hogy hogyan akarom élni az életemet, és mire akarok időt szánni.

- árulta el a színészlegenda a pódiumbeszélgetés során a Timescolonistnak. Alec azt is elmondta, hogy a halálos baleset óta egy Snoopy plüssfigurát tart az irodájában, ami mindig emlékeztetni fogja őt arra, hogy mit élt át, és hogy milyen helyzetben mentette meg az életét a rajzfilmfigura.